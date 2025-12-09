胡說八道會6姊妹感情狀況起底　過半已成人妻　這位8年情路最坎坷

「胡說八道會」是由6位女藝人組成的閨蜜團，成員包括胡蓓蔚、胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚與李施嬅。2025年10月胡定欣在社媒宣佈了結婚喜訊，回過頭來，六位好姊妹入面已經一半成為人妻，如今胡定欣亦已拉埋天窗，剩下的兩位依然在愛情長跑中，但是情路最坎坷的竟然是「呢位」？



「胡說八道會」聚會合照。（IG@myoliemyolie)

胡定欣榮升新婚人妻

現年44歲的兩屆視后胡定欣單身8年，去年公開了與外科醫生男友陳健華 （Akin）拍拖，10月3日則在IG宣佈已與Akin結婚。

胡定欣共傳出過四段戀情，在18歲曾與吳浩康拍拖逾兩年，但卻在2006年分手；胡定欣和馬國明於2008年拍攝劇集時結緣，當時二人高調拍拖經常一起上下班，但拍拖不足一年便分手；2012年，胡定欣被傳媒撞破與圈外男友沈栢淳（Patt Sham）拍拖，二人拍拖約兩年；2015年宣傳劇集《鬼同你OT》時，胡定欣承認與著名音樂人陳明道（Terry）拍拖，翌年突然在社媒提到「在過去這段感情」，稱與陳明道是好友。

現年44歲的兩屆視后胡定欣單身8年，去年公開了與外科醫生男友陳健華 （Akin）拍拖，10月3日則在IG宣佈已與Akin結婚。（IG@nwuuu）

2021年胡定欣接受黎芷珊主持的《單對單》訪問，當時已單身6年多的她，直認對愛情曾經感到沮喪：「我相信遇到那個人，可能是緣份未到。我曾經沮喪，我覺得我會孤獨終老。」

胡蓓蔚是6姊妹裏首位人妻

胡蓓蔚是胡說八道會裏的第1位人妻，她與單立文（豹哥）1996年開始拍拖，相戀多年，於2008年修成正果結束12年愛情長跑，結婚17年依然恩愛，是圈中有名的模範夫婦。

胡蓓蔚是6姊妹裏的首位人妻，她與單立文由拍拖到結婚，兩人相愛了25年，感情至今仍然相當恩愛。（IG＠paisleyhu）

胡蓓蔚曾大讚單立文對自己很好，在各方面都對她百般遷就，二人拍拖結婚多年，吵架次數卻不多於10次，有甚麼事都會攤出來討論，認為：「相處要互相包容，兩人適當地調節，不要自我中心，顧及對方的感受。」此前兩夫妻在接受節目訪問時，單立文大爆被老婆激嬲到睇醫生，更食咗兩個月胃藥，豹哥笑言：「依家好似好輕描淡寫，但當刻係好挑釁！」

胡杏兒結婚10年生3子

視后胡杏兒入行以來亦只有3段公開承認的戀情，除了入行初期與圈外中意混血男友的四年情之外，就是與黃宗澤的七年情最為人所知。當時胡杏兒和黃宗澤因合作拍攝《我的野蠻奶奶》而相戀，兩位一度是觀眾心目中的金童玉女，但雙方於2012年接受訪問時證實分手。

胡杏兒與黃宗澤的七年情最為人所知，當時胡杏兒和黃宗澤因合作拍攝《我的野蠻奶奶》而相戀，兩位一度是觀眾心目中的金童玉女，但雙方於2012年接受訪問時證實分手。（劇照）

2015年1月，胡杏兒向媒體承認與圈外男友李乘德相戀並於同年步入婚姻殿堂。胡杏兒與李乘德結婚十年，先後誕下3名兒子，一向以恩愛夫妻形象示人。可是今年3月李乘德被揭發在夜店攬女，因而傳出婚變消息。事後他自認「擁抱者」，胡杏兒也表示與幾位女士都認識。其後兩人拖手出席好友林峰紅館演唱會，又一同分享一家五口慶父親節的照片，粉碎婚變傳言。

黃智雯拍拖11年終拉天窗

自2007年入行以來，黃智雯曾被稱為TVB一線花旦之位，惟多年來屢次衝擊視后寶座均無功而還，始終與獎項擦身而過。私底下的她作風低調，入行至今極少沾染緋聞，只專情於一位圈外男友；兩人早於2012年已開始交往，這段愛情長跑足足跨越了十載，感情深厚。

2023年10月5日，黃智雯突然在社交平台上投下「紅色炸彈」，驚喜宣佈與相戀多年的男友Anthony共諧連理，並透露甜蜜婚禮已於外地圓滿舉行。據爆料消息指，其新婚丈夫Anthony身分顯赫，正是知名品牌謝瑞麟珠寶集團的副董事詹文天。（IG@wong_manman）

到了2023年10月5日，黃智雯突然在社交平台上投下「紅色炸彈」，驚喜宣佈與相戀多年的男友Anthony共諧連理，並透露甜蜜婚禮已於外地圓滿舉行。據爆料消息指，其新婚丈夫Anthony身分顯赫，正是知名品牌謝瑞麟珠寶集團的副董事詹文天。

姚子羚單身7年驚爆姐弟戀

姚子羚入行逾22年來都少有公開承認戀情，但大家最熟悉的應是姚子羚在2018年宣佈與拍拖三年的圈外男友「的士邦」鄭子邦分手。兩人於2015年開始拍拖，拍拖三年感情穩定，姚子羚不止一次公開盛讚對方，有傳兩人曾經一度到達談婚論嫁的階段，可惜最後都分手收場。

最近姚子羚被發現與「星二代」徐偉棟私下頻頻密會，姚子羚更多次不避嫌上載與徐偉棟聚會合照，因而傳出「姐弟戀」。（IG@elaine_yiu）

而最近，姚子羚被發現與「星二代」徐偉棟私下頻頻單獨密會，因而傳出「姐弟戀」。早前她出席活動被問到與徐偉棟的戀情時，她即「笑曬口」表示：「咁我哋間唔中都會出嚟食飯嘅，都會見吓面嘅。（係咪發展中啊？）大家都係朋友，咁佢都確實係一個好好嘅男仔嚟嘅。」

李施嬅訂婚4年終分手 情路最坎坷

現年44歲的李施嬅，2003年參選香港小姐競選獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」而出道。而入行22年，李施嬅先後傳出過5段戀情，可惜最終仍是分手收場，愛情路上兜兜轉轉。其中最為人熟知的是，2005年李施嬅與鄧健泓因拍劇集《老婆大人》撻着，但拍拖5年後分手。

2021年李施嬅踏入40歲生日時，突然在社交平台上載一張與男士手拖手、戴上鑽戒的照片，高調宣佈她的星級健身教練男友車崇健（Anson） 求婚成功。（IG@selenaleelalee）

而在2021年，李施嬅踏入40歲生日時，突然在社交平台上載一張與男士手拖手、戴上鑽戒的照片，高調宣佈她的星級健身教練男友車崇健（Anson） 求婚成功。然而兩人訂婚後4年來婚禮一直未定，期間曾屢傳婚訊，甚至有傳二人已秘密在美國結婚，李施嬅卻沒有正面回應有關傳聞。

李施嬅於2025年就突然在社交平台宣佈與未婚夫已分手，並透露結婚不一定代表幸福，結束兩人8年半的感情。（IG@selenaleelalee）

正當不少人都關心李施嬅與她未婚夫車崇健的婚期到底在何時，李施嬅於2025年就突然在社交平台宣佈與未婚夫已分手，並透露結婚不一定代表幸福，結束兩人8年半的感情。李施嬅表示「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。」更揚言「結婚不一定代表幸福」……