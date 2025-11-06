黃智雯蝦頭首度舞台劇合作　二人嘴賤互數大打出手　仲有肉肉Oppa

黃智雯丨港式喜感舞台劇《天下無不西之閨蜜》，將於2026年1月9日起在灣仔壽臣劇院爆笑上演。該劇是黃智雯與楊詩敏（蝦頭）首度在舞台劇中合作，11月5日二人會見傳媒，分享排練點滴。黃智雯笑倆人除大打出手外，更是嘴賤互數，抵死對白，還大爆劇中將有兩位「肉肉Oppa」登場。蝦頭則自比「順德人」，因隨性作風經常被母親嘮叨。



黃智雯楊詩敏（蝦頭）舞台劇化身「最吵閨蜜」。（官方圖片）

黃智雯與蝦頭化身「最吵閨蜜」

黃智雯與蝦頭雖是演藝學院同門，但自2016年電視劇《流氓皇帝》後鮮少合作。二人在劇中分別飾演性格迥異的閨蜜，黃智雯扮演豪爽隨性的Olive，蝦頭則演繹精緻「姿整」的Florence。一場突如其來的婚變，讓這對中年閨蜜被迫展開「火星撞地球」的同居生活，從爭廁所到撞桃花，笑料不斷。

黃智雯蝦頭同居生活引爆笑彈

被問及是否與角色相似，黃智雯直言自己生活隨性，不善家務，與「胡說八道」姐妹們的相處模式恰如劇中情節，不僅會分享心事，更曾試過一起較量MMA，說：「同居是最佳的性格試煉，就像試婚一樣。」蝦頭則自比「順德人」，懂得在旅行中遷就朋友。雖然早年獨居，但近年再與母親同住後，卻因隨性作風經常被母親嘮叨，「地下有頭髮、不摺衫都成為被投訴的理由」。

黃智雯表示，在演出沉重題材如《薄伽梵歌》後，對這次充滿喜感的貼地故事充滿期待。她與蝦頭不排除大打出手外，不能少是嘴賤互數，抵死對白，還大爆劇中將有兩位「肉肉Oppa」登場，滿足劇中角色對愛情的渴望。

《天下無不西之閨蜜》將以港式幽默探討現代女性在事業、愛情與自我實現間的掙扎，勢必引發觀眾共鳴。