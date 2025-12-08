何廣沛自爆身體有先天缺陷無法正常生活　喊住講曾被誤解耍大牌

藝人何廣沛（Matthew）今年憑《金式森林》及《新聞女王2》兩部劇被視為《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」大熱。日前他接受訪問時竟自爆身體埋下計時炸彈！他透露半年前做基因測試，發現負責感官神經的DNA出現先天性缺陷，醫生直言情況極端，隨時有機會惡化致「永久殘障」，甚至無法正常生活。



有可能會全聾？

面對隨時可能失去重要感官功能的風險，Matthew直言收到報告一刻「好驚」，亦非常無助。他回憶起在美國讀書時曾嘗試戴輔助器，但因副作用太大頭痛欲裂，戴了兩日就被迫放棄。他坦言目前情況未明，醫生都無法保證會否突然惡化，但他已做好心理準備。

Matthew有隨時可能失去重要感官功能的風險。（ig@matthew_hkp）

靠「睇口形」死撐拍劇

Matthew淚訴入行多年受盡委屈，因這個隱疾導致感官接收差，試過多次聽不到別人打招呼，而被圈中人誤解為「好寸」、恃紅生嬌耍大牌。最辛酸莫過於拍劇時的無力感，他透露早前與視帝陳豪合作《破毒強人》時，因對方角色需要用沙啞聲線演繹，他完全無法接收對方的對白，全程只能靠「睇口形」死撐去演。

何廣沛與視帝陳豪合作《破毒強人》時，因對方角色需要用沙啞聲線演繹，他完全無法接收對方的對白，全程只能靠「睇口形」死撐去演。（《破毒強人》劇集截圖）

幸好圈中人間有愛，好友陳曉華、陳浚霆都知道他的苦況，有時見Matthew沒有反應會主動拍膊頭提醒他。而與他在《新聞女王》中有大量對手戲的「Man姐」佘詩曼，原本好奇為何Matthew說話總是特別大聲，得知真相後不但沒有介意，更給予極大鼓勵，令Matthew相當感動。

圈中好友知道Matthew的情況後，都會體諒主動提醒Matthew。（香港01攝）

最怕連累未婚妻

除了工作，這個缺陷亦嚴重影響他的私生活。Matthew坦言最愧對的是未婚妻Sarah，日常相處中經常因為接收不到對方的說話而要靠估，猜錯了又會令對方煩躁，造成不少摩擦。他直言這種無力感令他非常痛苦，覺得自己連累了身邊人。