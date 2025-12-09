傳奇天后傳將在80歲大壽完婚　認定小40歲男友　不在意雙方年齡差

美國79歲傳奇女星雪兒（Cher）曾經歷過兩段婚姻，她於2022年認愛小40歲的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards），雖然曾一度分手，但復合後反而更加甜蜜，更傳她將在80大壽時與男方完婚。



根據外媒《The Mirror》報導，知情人士透露，目前雪兒已經下定決心要和亞歷山大結婚，時間點預計選在她2026年5月具有意義的80歲生日。知情人也強調，雪兒完全不在意與男方之間的年齡差距，雙方也都已經做好相伴一生的準備。

傳奇天后Cher和男友Alexander Edwards（gettyimages）

此前，雪兒在美國晨間節目《CBS Mornings》中受訪時，曾強調自己覺得男友亞歷山大非常帥氣又有才華，讓她相當傾心。至於外界對他們年齡差距的批評，雪兒則說：

他們（網友）又不是活在我的人生中，沒人知道我們之間發生了什麼，我們就是玩得很開心。

她也和亞歷山大的6歲兒子相處得很好。

雪兒在1964年嫁給歌手桑尼波諾（Sonny Bono），育有從女兒身變為男人的兒子查兹波諾（Chaz Bono），雪兒還曾為兒子變性一事挺身而出。她在1975年6月26日，第一段婚姻離婚正式生效後四天，就立刻和歌手葛雷格奧爾曼（Gregg Allman）結婚，隔年迎來兒子伊利亞布魯奧爾曼（Elijah Blue Allman）。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】