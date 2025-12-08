畢彼特祖莉離婚後官司未完　畢佬求償2.7億　下周公聽料攻防持續

畢彼特（Brad Pitt）與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）2016年申請離婚，經過長達8年的官司拉鋸戰，兩人終於在2024年的最後一天宣布正式離婚。不過兩人婚前購買的法國酒莊Château Miraval的官司依舊還在持續攻防。



最新文件曝光，畢彼特向祖莉求償3500萬美元（約2.7億港元）的細節。雙方律師於2023年11月來往的電子郵件內容近日被提交至法院，揭露兩人訴訟進度再起波折。

畢彼特Brad Pitt與安祖蓮娜祖莉Angelina Jolie（Getty Images）

更多安祖蓮娜祖莉Angelina Jolie的相片：

+ 16

該酒莊於2011年由兩人共同斥資約6000萬美元（約4.7億港元）購入，離婚後則因持分出售問題陷入多方爭議。祖莉被控違反雙方過往協議，在未取得畢彼特同意下，單方面將持股出售給Stoli集團旗下品牌Tenute del Mondo。畢彼特於2022年提告指控違約，祖莉則否認存在該協議，並提出反訴。

根據10月29日提交的新文件顯示，祖莉律師在信中指出：

畢彼特要求索賠3500萬美元，那些文件正是他需要用來證明損害與否的資料。

祖莉團隊更指控畢彼特拒絕提供相關文件，是「自食其果」。

此外，祖莉方面再度提到畢彼特曾要求她簽下4年期的廣泛保密條款，內容涉及其私人行為，並稱該 NDA（不公開協議）與當年私人飛機事件有關。祖莉曾指控畢彼特於2016年搭乘私人飛機時對她及子女有言語與肢體失控行為。畢彼特方面則堅稱NDA只是商業保護措施。

更多畢彼特Brad Pitt的相片：

+ 12

祖莉也以律師是當事人保密特權為由，拒絕提供部分過往通信，引發畢彼特法律團隊不滿，認為祖莉「濫用特權。」畢彼特並要求法院強制釋出22份文件。雙方律師目前仍互相指控對方操作輿論及阻擋資訊。祖莉的法律代表受訪時回應：

這起訴訟只是畢彼特試圖多年來控制並騷擾安潔莉娜的延續。

該案預計將於12月17日舉行公開聽證，雙方攻防仍將持續。

畢彼特Brad Pitt與安祖蓮娜祖莉Angelina Jolie（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

兩人因合作電影《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）而相戀，擁有6名子女，2016年分居，經歷多次法律爭議後於2024年最後一天正式完成離婚程序。

延伸閱讀：

「艾蜜莉在巴黎」男星沖繩持毒被捕！走私搖頭丸拘留24天至今

台灣名導爆性醜聞！前女友指控偷拍私密片「情緒失控動粗還劈腿」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】