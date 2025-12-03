Miley Cyrus出席《阿凡達》首映 無名指驚見大鑽戒 疑與他訂婚
撰文：TVBS新聞網
西洋天后麥莉希拉（Miley Cyrus）過去曾與「雷神弟」連恩咸士禾夫（Liam Hemsworth）有過一段婚姻，分分合合多年後，如今她有新的開始，與小6歲的樂團鼓手男友Maxx Morando穩交3年。
日前小倆口一起出席《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）全球首映，左手無名指上一顆大鑽戒立刻成為全場焦點，瞬間引爆她是否訂婚的傳聞。
麥莉與洛杉磯樂團 Liily 的鼓手Maxx Morando從2021年底開始交往，雖然兩人相差6歲，但似乎零代溝，不只是戀人還是音樂上的夥伴，擔任她《Endless Summer Vacation》的製作人，兩人交往以來一直相當低調，直到近期麥利上時尚雜誌《Harper's Bazaar》封面，才鬆口談及這段關係。
麥莉表示很欣賞對方看生活的方式，
我們這代人對生活可能比較嚴肅，但他能讓事情變得輕鬆一點。
雖然外人看可能覺得6歲的差距不小，但這段關係讓她感到很自在，若訂婚消息有眉目，將會是她第二段婚姻，粉絲們也樂見其成。
麥莉獻唱《阿凡達：火與燼》預備登台 年末壓軸強檔！巨大飛龍讓人目瞪口呆
