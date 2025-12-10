新聞女王2丨龔慈恩剩半年命　11分鐘一鏡到底「全劇最精彩場口」

《新聞女王2》12月9日晚一集中，龔慈恩飾演的方太驚爆剩番唔夠半年命，於是急Call Man姐回巢救亡但是遭拒無奈崩潰咆哮！劇中龔慈恩佘詩曼11分鐘的一鏡到底漫步SNK，更被網民封為「全劇最精彩場口」。



方太（龔慈恩飾）驚爆患癌剩番唔夠半年命，急Call Man姐（佘詩曼飾）回巢救亡。（官方圖片）

新聞女王2丨龔慈恩驚爆剩番唔夠半年命

12月9日晚一集《新聞女王2》的MVP絕對是飾演SNK話事人方羅麗嫦的龔慈恩！劇情驚揭方太原來患了末期胰臟癌，可能只剩下三個月到半年壽命；由於病情日趨不穩，方太於「香港專業新聞獎」頒獎典禮上突然病發，並著人通知其昔日愛將文慧心（佘詩曼飾）……深知時日無多的方太，為了保住多年心血SNK可永垂歷史，特意邀請文慧心重臨SNK，親自帶著她繞場一周，邊行邊向文慧心交代SNK成立初心、找Kingston（黃宗澤飾）取代飛爺（鄧智堅飾）原因、對自己「隱形人生」的慨嘆、面對生命隨時流逝的無奈及悲痛……最重要的，是懇求文慧心回巢拯救SNK……

方太（龔慈恩飾）原來患了末期胰臟癌，可能只剩下三個月到半年壽命；由於病情日趨不穩，方太於「香港專業新聞獎」頒獎典禮上突然病發，並著人通知其昔日愛將文慧心（佘詩曼飾）。（官方圖片）

由於該場長達11分鐘的「SNK Tour訴心聲」場口是一鏡到底拍攝，劇集在內地率先播出時引發極大迴響，除了龔姐的專業、佘詩曼及在場所有台前幕後的參與均獲得洗版式肯定，網民更封場口為「全劇最精彩場口」：、「無論是方太、阿佘、還是劇組工作人員，全部封神」、「非常感謝台前幕後的工作人員拍了這場精彩絕倫的戲」、「全劇最精彩場口」、「演員感情、表情台詞、演技全部到位，無可挑剔」、「我反覆看了好幾次，完全沉浸在這段劇情」、「龔姐能背下這麼長段的台詞，還能聲情並茂的表演，好厲害」、「太厲害了，台詞那麼多，還那麼細膩。」

方太為了保住多年心血SNK可永垂歷史，特意邀請文慧心重臨SNK，親自帶著她繞場一周，邊行邊向文慧心交代SNK成立初心，懇求文慧心回巢拯救SNK。（官方圖片）

新聞女王2丨阿佘超準Timing同喜同悲神助攻

根據當晚播出片段，龔姐在這場經典場口中，有接近10分鐘時間都在說對白，內容更涉及日期及地點等資料性內容，絕對是考驗記性之作。除了記對白考驗功力，龔姐在場口中還要不斷走位兼經歷「情緒過山車」，由最初的懷緬mode、轉入反思人生＋患病自憐mode；再重返現實訴說自己對SNK的寄望，再借由患癌守不住人生地盤、來比喻SNK的不堪現況，期間不但夾雜著無奈、豁達及自嘲，還一度激動至雙眼通紅：「我嬲過、癲過、發洩過、內疚過…我甚至諗我係咪享福享得太多呢？！」配以失焦的眼神，以及阿佘Timing弗爆的同喜同悲，場口極具感染力。

除了記對白考驗功力，龔姐在場口中還要不斷走位兼經歷「情緒過山車」，由最初的懷緬mode、轉入反思人生＋患病自憐mode；再重返現實訴說自己對SNK的寄望，再借由患癌守不住人生地盤、來比喻SNK的不堪現況，期間不但夾雜著無奈、豁達及自嘲，還一度激動至雙眼通紅。（官方圖片）

新聞女王2丨龔慈恩失常咆哮場口勁有張力

場口的爆發點，落在方太落力遊說Man姐重返SNK救亡；當方太將在《新聞女王》第一季中象徵權力的棋子交到Man姐手上時，Man姐因百般顧慮表示需要時間考慮，偏偏對於病重的方太來說最欠缺的正是時間，方太出於本能一樣般歇斯底里地失常咆哮：「時間？！你知唔知我最冇就係時間呀？！」聲音之震懾，令Man姐也嚇了一大跳……最後方太由盛怒再跌入思考慘情Mode，短短一場戲演盡人生百態之餘、還要一鏡到底不經剪接，絕對是教科書級數示範。

Man姐因百般顧慮表示需要時間考慮，偏偏對於病重的方太來說最欠缺的正是時間，方太出於本能一樣般歇斯底里地失常咆哮：「時間？！你知唔知我最冇就係時間呀？！」聲音之震懾，令Man姐也嚇了一大跳。（官方圖片）

新聞女王2丨網民讚一鏡到底場口運鏡超強

在優酷早前獨家曝光的Making of中，為了拍好場口，《新聞女王2》台前幕後相當認真。在正式拍攝前，劇集總監製鍾澍佳手持劇本，陪伴龔姐及阿佘繞場至少一周；而龔姐除了拍攝期間講個不停，只要有空檔，她無論坐著還是站著，都會專心一致地背誦劇本，完全沒有偷懶。至於對白相對較少的阿佘，則主力與佳導如何配合龔姐完成這場名場面！

雖然啲台詞已經背到滾瓜爛熟，但龔姐拍攝期間都係一有時間就背白，勁盡專業。（優酷）

阿佘雖然對白唔多，但都好落力研究點樣可以配合龔姐做到盡善盡美。（優酷）

劇組透露，這場長達11分鐘的場口，連同綵排以及正式拍攝，前後總共拍了11 Take，而且超過一take是100%完成度，足證台前幕後深厚功力；場口除了主角龔姐、阿佘及場口唯一攝影師，其他過鏡演員的配合（包括計準時間入鏡及做反應），以及SNK錄影廠門等的打開時間，也需要高度配合，難怪技術性震撼不少網民：「運鏡超強，能配合演員情緒及劇情適當地拉Wide或Close up」、「這個自動門的錄影廠租很貴，真的很揼本。」

劇組透露這場長達11分鐘的場口，連同綵排以及正式拍攝，前後總共拍了11 Take，而且超過一take是100%完成度；場口除了主角龔姐、阿佘及場口唯一攝影師，其他過鏡演員的配合（包括計準時間入鏡及做反應），以及SNK錄影廠門等的打開時間，也需要高度配合。（優酷）

新聞女王2丨龔姐感激阿佘：佢幫咗我好多

龔姐接受訪問時，坦言拍攝前雖有壓力，但這場自己很喜歡的場口：「方太已經入咗我個心，我會喺佢個角度諗件事出嚟，所以背嘅對白唔覺得係辛苦。」龔姐還謙稱場口是現場所有人功勞：「好似攝影師，佢全程10幾分鐘都要不斷向後退，仲有燈光師、同後面各位同事嘅投入。」她又感激在旁的阿佘幫忙Mon實周邊環境並為她「帶路」：「佢幫咗我好多。」

龔姐接受訪問時還謙稱場口是現場所有人功勞：「好似攝影師，佢全程10幾分鐘都要不斷向後退，仲有燈光師、同後面各位同事嘅投入。」她又感激在旁的阿佘幫忙Mon實周邊環境並為她「帶路」：「佢幫咗我好多。」（官方圖片）

其實除了一鏡到底，方太劇中病發、以及得知患了末期癌症的場口，演技發揮亦相當到位，前者瑟縮在梳化上的虛弱感惹人憐惜，完全沒有了一貫的霸氣；後者演活了時日無多的人的崩潰、無力及絕望，所有場口都成功帶動觀眾及網民情緒，難怪最佳女配角呼聲高企！