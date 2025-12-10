帶阿姐看世界丨汪明荃羅家英不丹之旅　阿姐爆家英哥平時聲氣多多

圍繞汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》12月10日晚一集中，汪明荃羅家英的不丹甜蜜之旅正式展開，老夫老妻「花式放閃」放題；夫妻兩人海量「連體背影CP照」曝光，羅家英去到邊都拖實阿姐勁恩愛。



汪明荃羅家英真係去到邊都拖到實，無論係咪拍緊節目都好。（官方圖片）

10日晚一集《帶阿姐看世界》、正式展開第三站不丹行程，今Round阿姐的旅伴是老公羅家英！因坐擁靚景而擁有「最後的香格里拉」美譽的不丹，除出名以佛教為核心，亦是出名重視國民幸福總值的國家。這次家英哥帶阿姐走入不丹、除了一償多年與阿姐補拍結婚照的心願外，還公然在節目中與阿姐耍足全程花槍，單是簡單的買手信行程，已盡展二人默契！

因坐擁靚景而擁有「最後的香格里拉」美譽的不丹，除出名以佛教為核心，亦是出名重視國民幸福總值的國家。（官方圖片）

帶阿姐看世界丨阿姐爆家英哥平時「聲氣多多」

事緣阿姐看中了一隻極富不丹民族色彩、但價錢不算便宜的水杯問家英哥意見，家英「諗都唔諗」即叫阿姐買回家；雖然阿姐堅持自己畀錢，但家英哥卻豪氣謂：「我畀咗你，袋住喺你度架」、「我點解將啲錢畀你袋住呢？都知你今日買嘢架喇，叫自動獻『薪』。你鍾意邊隻攞邊隻啦！」說畢更向著鏡頭自豪問道：「我係咪一個好合格嘅老公哩？」阿姐見狀即搞笑窒住晒家英哥：「有鏡頭喺度佢講啫。」事後更獨自向製作組爆料指家英哥其實意見多多：「有時我揀嘅嘢唔係佢揀架嘛，佢就會覺得唔值，多多聲氣就唔係咁好啦。」

兩夫妻買隻杯都可以耍出咁多花槍，佩服佩服。（官方圖片）

其實除了鏡頭前耍足花槍、恩愛到暈，阿姐與家英哥鏡頭背後亦是真‧恩愛！製作組留意到，二人無論上飛機、落飛機、出門口、上山下海、遊山玩水，都一定會拖到實一實；就算坐低傾偈、家英哥仍然捉實阿姐手仔，而且上車落車又會搞笑地向「太后請安」，恩愛度好比熱戀情侶。

有家英哥喺附近嘅阿姐秒變活潑，真係點都拖到實一實架。（官方圖片）

不丹是全球唯一一個完全沒有交通燈的國家，並設有「交通指揮亭」以優雅手勢指揮代替交通燈。（官方圖片）

帶阿姐看世界丨買不丹彩票挑戰１KG真金

當晚不丹的頭炮一集，除了有主打耍花槍環節，觀眾亦會看到很多不丹莊嚴又美麗的藏傳佛教傳統建築；值得留意的是，阿姐家英哥落機當日，正值不丹第四任國王生日，二人除能親身感受當地的盛典氣氛，還買了三張在節慶才出售的彩票，中獎者可獲1KG黃金！想同阿姐、家英哥一齊感受不丹嘅幸福、快樂同熱鬧氛圍，密切留意《帶阿姐看世界》。

汪明荃羅家英二人在不丹旅遊達人帶領下閒逛諾辛蘭大道，並購買節慶才發售的彩票。（官方圖片）