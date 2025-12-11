5000萬粉絲網紅偷稅漏稅超1600萬遭舉報　被揭後公司火速注銷

內地直播帶貨界再爆醜聞！繼薇婭、雪梨之後，擁有超過5000萬粉絲的頭部網紅「周周珍可愛」（本名周珍）近日被實名舉報偷稅漏稅。據悉，其涉案金額高達1659萬人民幣（約1827萬港幣），事件曝光後，其公司竟火速申請註銷，而周珍本人卻仍在鏡頭前高調帶貨，惹來網民強烈不滿。



周周珍可愛在某短視頻平台粉絲高達5000萬。（快手@周周珍可愛625 賬號截圖）

隱匿收入逾千萬

據了解，周珍實際控制的「廣東嘉星文化傳媒有限公司」，因通過隱匿直播帶貨收入及虛假申報等手段，被佛山市稅務局稽查局查實少繳稅款約1659.13萬元。當局已依法作出處罰，對其處以50%罰款，金額約829.56萬元。這意味著連同補繳稅款，周珍需繳納近2500萬元。

周珍實際控制的「廣東嘉星文化傳媒有限公司」被佛山市稅務局稽查局查實少繳稅款約1659.13萬元。（網上圖片）

罰單一出即註銷公司

令人側目的是，處罰消息傳出後，涉事公司於10月底火速進入註銷備案期，公告截止日為12月中，距處罰時間僅兩個月。此舉被外界質疑是意圖透過「註銷公司」來逃避後續的法律及稅務責任，上演現實版「金蟬脫殼」。不過有法律界人士指出，若證實股東主觀故意偷稅，即便公司註銷，個人仍需承擔連帶責任。

處罰消息傳出後，涉事公司於10月底火速進入註銷備案期。（天眼查截圖）

網民怒斥：為何沒封殺？

儘管身陷稅務風波，周珍的直播事業似乎未受影響。她近期不僅高頻直播，更積極籌備「雙12」促銷活動，近一周店舖銷量更衝破10萬件，位列平台護膚榜前五。

周珍的短視頻平台店鋪銷售額位列平台護膚榜前五。（快手截圖）

相比起過往一線主播偷稅即被「全網封殺」，周珍照常吸金的行為引發輿論反彈。大批網民怒轟：「偷稅還能大搖大擺賺錢？」、「普通人打工交稅，網紅偷稅幾千萬沒事？」，紛紛質疑平台監管存在巨大漏洞。