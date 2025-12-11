45歲張柏芝法庭當T台行　出庭造型引網民熱議　墨鏡風衣氣場全開

張柏芝近日被前經理人及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬元預支片酬後卻未有履行合約，案件日前在高等法院開審。而張柏芝的出庭造型因強烈氣場引起網民關注，稱她隔着口罩都一眼知道是高顏值；張柏芝庭上崩潰哭訴的畫面與庭外的從容姿態更形成鮮明對比，成為公眾討論的焦點。



張柏芝的出庭造型因強烈氣場引起網民關注，稱她隔着口罩都一眼知道是高顏值。（香港01拍攝）

張柏芝出庭相引網民關注

在12月8日的庭審中，因被律師追擊問非所答，張柏芝在庭上情緒失控爆喊：「所有嘢都係假」，要由法官安撫情緒才繼續應訊。到了12月9日再度出庭時，她以墨鏡風衣造型亮相，步履從容氣場全開，宛如「港風律政俏佳人」，與此前崩潰狀態形成強烈對比，網民更高呼「將法庭走成秀場」。

從相片中可以看出，黑色風衣搭配墨鏡口罩下，張柏芝的冷白膚色、飽滿髮際線和高顱頂輪廓仍清晰可見。此前張柏芝坦言兩天沒睡，但連續熬夜後仍恢復狀態繼續出庭，其形象更被網民讚「沒看到膽怯，沒看到不自在，只看到了氣場強大，閒庭信步很從容的大氣美女」。

張柏芝出庭相片傳出後，網民驚歎其45歲生圖仍無法令紋，頭骨流暢度與「皮貼骨」特質被譽「女媧炫技」，網民更指張柏芝有四分之一英國血統賦予的深邃眉骨與頜面支撐結構，搭配東方皮相的柔和線條，她那「西方骨相東方皮相，根本精緻的不像人類」。

張柏芝與前經理人經濟糾紛

張柏芝近日被前經理人餘毓興及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬港元預支片酬後，未有履行多部電影及經理人合約，遭索償至少1,276萬港元以及要求交代相關收入帳目。該案件日前在高等法院開審，雙方就合約性質、金錢往來以及合作關係展開了激烈攻防。