羅家英竟大敢掌摑汪明荃　阿姐投訴：你唔使一巴摑過嚟吖？

《帶阿姐看世界》是圍繞汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目，周一至五晚上十點半繼續熱播，並於後12月13日晚（周六）八點翡翠台播出最後一集。12月11日晚繼續不丹之旅，汪明荃與羅家英拜會了一名從香港嫁去當地的「不丹人妻」；後續家英哥唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》，阿姐卻妙回「見慣不怪」？



汪明荃與羅家英體驗不丹結婚儀式。（官方圖片）

12月11、12日兩晚的《帶阿姐看世界》，繼續是汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。這兩集裏阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。

帶阿姐看世界丨香港女為成「不丹人妻」考足三次試

11、12日晚兩集最特別的，是阿姐與家英哥拜會了一名從香港嫁去當地十幾年的「不丹人妻」Lamlam；Lamlam除親自烹調國菜「辣椒煮芝士」招呼二人，還大談不丹特別的婚姻制度及生活態度。

Lamlam透露與丈夫Nima認識了三個星期便結婚，雖然當地人結婚不一定需要儀式，但由於Lamlam並非不丹人，故她要成為「不丹新娘」必須先通過三次結婚試，方能獲取結婚證書。（官方圖片）

帶阿姐看世界丨羅家英驚喜突襲獻唱《Only You》

雖然阿姐與家英哥的婚照早前已率先曝光，但其實二人影婚照時還有很多趣事尚未公開，這些全可在節目中收看到。其中一件趣事，是由於不丹結婚服飾配件較多，家英哥在執拾時竟意外地摑了阿姐一巴，無故被襲擊的阿姐即時「投訴」：「你唔使一巴摑過嚟吖？」家英哥為了補鑊，馬上嘟嘴「呼呼呼」呵番阿姐，場面搞笑又溫馨。

家英哥唔小心「摑」到阿姐，佢即刻搞笑咁呵番老婆大人。（官方圖片）

呢吓錫錫都有花臣嘢，就係阿姐係忍唔住笑嘅，大家真係要睇節目。（官方圖片）

家英哥的鬼馬性格絕對充斥整個節目！話說二人其中一站是到當地的卡拉ok酒吧體驗，為了給阿姐送驚喜，家英哥於阿姐點唱《華麗轉身》時「借尿遁」，並極速變裝「唐僧」突襲獻唱個人首本名曲《Only You》，到底阿姐會點反應？可以透露的是，阿姐提及家英哥突龔送驚喜時，說了一句可圈可點的話：「佢話佢去洗手間一陣，但佢去咗一陣都未返，見慣不怪啦，因為佢成日都係咁架啦……」想知阿姐對家英哥的更多睇法，就要密切留意節目。

家英哥好Hyper啊，唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 。（官方圖片）

帶阿姐看世界丨羅家英笑阿姐「冇佢修」

未知是否為了回饋家英哥，阿姐在節目中有主動親手餵老公食蛋糕，大呼「甜到漏」的家英哥事後要求「餵番阿姐」，可惜卻慘遭阿姐「派檸檬」、被狠狠Ignore，家英哥只好打圓場謂：「佢冇我修咯，鬧又唔係、嬲又唔係、笑又唔係，唯有唔做表情咯。」最搞笑是，當家英哥「揦番拃沙」時，阿姐繼續食蛋糕零搭嘴，而家英哥在第一集不丹之旅亦笑言早已習慣與阿姐如此相處：「我講嘢哩，佢隻眼會好似唔係聽緊我講嘢咁。就等於對牛彈琴，講咗等如冇講。」

除了搞笑，這兩集還有感性位。阿姐和家英哥體驗了當地別具宗教色彩的「壇城沙畫」，壇城沙畫的的核心意義—「無常」，特色是每位作畫者完成作品後、必須將其摧毁，用以提醒人們「世間萬物皆是短暫」，不應執著於任何事件。對此，曾四度患癌的家英哥煞是感觸，並透過自身經歷勉勵觀眾：「人生就好似沙咁，因緣而聚，就係咁簡單，我用呢個方式開解自己。」

