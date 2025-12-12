不一樣的愛情丨沈震軒稱男人聽女人話會發達　陳欣妍讚老公很專一

ViuTV節目《不一樣的愛情》逢星期一至五晚上10時30分播放，由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中。12月12日晚將播出最後一集，節目中沈震軒稱「男人聽女人話會發達」Shirley更大讚老公專一：「好似執到寶」。



12月12日晚播出的節目最後一集，請來沈震軒與陳欣妍（Shirley）擔任嘉賓，分享兩人相差十年的婚姻之道。二人同為演員，Shirley憶述初次相識是在一次拍攝現場，當日日曬雨淋，加上正值生理期首日，身體十分疲憊。然後沈震軒主動讓出座位，並從背包中取出朱古力給她補充體力，其細心體貼的一面，令Shirley對他留下深刻印象。

《不一樣的愛情》12月12日晚播出的節目最後一集，請來沈震軒與陳欣妍（Shirley）擔任嘉賓，分享兩人相差十年的婚姻之道。（官方圖片）

Shirley形容沈震軒與自己過往認識的男士十分不同，「原來搣咗層紗布先知佢咁穩定，好似執到寶咁」，她直言過去遇到的對象多屬「Playboy」或不夠穩重，而沈震軒卻性格自律、專一，生活作息固定，就連健身時聽的歌曲清單七年來都未曾改變。

沈震軒亦分享，真正令他對Shirley產生好感的一刻，是某次送對方回家時，對方即使比自己年輕十年，仍能對自己創作的歌詞產生共鳴，令他深受感動。相處過後，Shirley的處世態度亦讓他學會放鬆心情，他坦言：「尤其我哋八十後男士，成日覺得唔可以放假，要做到隻牛咁，最好係身邊嘅人可以令我放鬆，而佢就係嗰個人。」Shirley亦補充指，沈震軒即使只是駕駛時行錯路，都會責怪自己。

Shirley形容沈震軒與自己過往認識的男士十分不同，「原來搣咗層紗布先知佢咁穩定，好似執到寶咁」，她直言過去遇到的對象多屬「Playboy」或不夠穩重，而沈震軒卻性格自律、專一，生活作息固定，就連健身時聽的歌曲清單七年來都未曾改變。（官方圖片）

談到同居生活，兩人形容自己是「一凹一凸」的組合。沈震軒喜歡整齊但不算潔淨，Shirley則剛好相反，喜歡潔淨卻較不善整理。磨擦自然難免，沈震軒笑言：「雖然我好鍾意佢，但佢有好多嘢都令我唔順眼，尤其係佢嗰種『Chill』、『慢』，真係會令人炆憎。」至於解決方法，沈震軒表示二人吵架「唔會隔夜」，一定要當日解決。Shirley聽後忍不住偷笑，直言對方清楚自己最大問題是只有短時間的專注力：「你最好Chur盡嗰十分鐘，之後我就無㗎喇。」她亦形容沈震軒是「道理王」，由平復情緒、整理思緒到講道理，整個過程需時六小時，但又必須在睡前解決，令她哭笑不得。

被問到情侶一同經營生意會否帶來壓力，兩人坦言反而更享受一起承擔。沈震軒亦透露，生活中大大小小的事情都會顧及對方感受，給Shirley帶來十足安全感。他更笑言，有時會將最後決定權交給另一半，因為相信「男人聽女人話會發達」。二人因同居關係，工作早已融入生活之中，就連閒話家常亦離不開工作，但彼此均未感到困擾。

沈震軒亦透露，生活中大大小小的事情都會顧及對方感受，給Shirley帶來十足安全感。他更笑言，有時會將最後決定權交給另一半，因為相信「男人聽女人話會發達」。二人因同居關係，工作早已融入生活之中，就連閒話家常亦離不開工作，但彼此均未感到困擾。（官方圖片）

節目中Shirley亦爆料，沈震軒每日在健身室待足四小時。沈震軒澄清，真正訓練時間只有兩小時，其餘時間多數用作招呼客人、聊天及整理器材。不過Shirley則反指，即使在家中私人健身房，對方同樣待足四小時。沈震軒隨即解釋，純粹因為太愛健身器材，總希望將擺放位置調整至最完美狀態。