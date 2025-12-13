36歲男偶像傳同超模秘戀唔認愛　被雜誌封「最佳情侶」疑代官宣

內地超模劉雯（大表姐）與男星井柏然的緋聞傳足多年，雖然他們曾多次被拍到十指緊扣逛街同回老家等畫面，但兩位當事人由始至終都採取「不否認、不公開」的態度。沒想到，他們的關係竟然被一本時尚雜誌捅破了。

劉雯與井柏然曾拍攝七夕大片。（視覺中國）

時尚雜誌《VOGUE》日前在官方微博及小紅書發布年度評選，竟然直接將「Best Dressed 最佳著裝情侶」頒給了劉雯與井柏然。此帖一出隨即引爆熱搜，不少網民表示：「你幫人家官宣了？」、「正主都沒發話，雜誌社急了」、「雖然這不是秘密，但是別替別人官宣好嗎？」。雖然兩人從未正式認愛，但這波操作被視為對兩人關係的「官方蓋章」。

VOGUE將劉雯與井柏然評為「Best Dressed 最佳著裝情侶」。（VOGUE服飾與美容微博圖片）

劉雯與井柏然自2019年因拍攝廣告結緣，隨後多次被目擊私下約會，甚至一同回老家，早已是圈內公認的一對。不同於其他明星的高調放閃，他們選擇了一種「坦誠但不張揚」的相處模式——不刻意避開鏡頭，但也絕不拿戀情炒作。

井柏然﹑劉雯多次被目擊約會。（微博圖片）

隨著早前何穗傳出產子喜訊，內地「四大超模」（奚夢瑶、雎曉雯、劉雯、何穗）中，目前僅剩劉雯尚未步入婚姻或育兒階段。這次VOGUE的「助攻」，也讓「壓力給到井柏然劉雯」的話題再掀討論。不過截至目前，兩位當事人依舊保持一貫的作風，對「被官宣」一事未作任何回應。