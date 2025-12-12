44歲男星罕露面批娛樂圈真相 坦承市場殘酷：用熟不用生
內地藝人余少群14歲便開始學習戲曲，2008年參演電影《梅蘭芳》並飾演青年梅蘭芳，他憑該角色更獲得多個電影最佳新演員獎項，包括第三屆亞洲電影大獎、第46屆金馬獎等，但在此之後便淡出影視圈。近日，他就接受內地節目訪問對此作出解釋「不是沒有能力，而是不願被規則裹挾。」引來了不少關注。
余少群揭露內地娛樂圈真相
余少群近日在內地訪談節目《不趕時間》裡談到消失在大眾視野的原因：「我想有更多可能，但市場不是這麼對你的，他們用熟不用生。」他淡然地說出了在娛樂圈的生存法則，自己卻仍然堅守初心。
余少群曾憑青年梅蘭芳獲多項大獎
余少群14歲時進入武漢市藝術學校學習漢劇，後學習越劇，2006年，離開上海越劇院進入浙江越劇團。
余少群於2008年在電影《梅蘭芳》中飾演青年梅蘭芳，憑該角色獲得多個電影新人獎項，包括：
2009年第46屆金馬獎最佳新演員；
2009年亞洲電影大獎最佳新演員；
第十六屆北京大學生電影節最佳新人獎；
第13屆華表獎優秀新人男演員獎；
2008年《申》報大上海電影盛宴最佳新人獎；
2008年BQ紅人榜新鋭紅人獎；
2009年北京文廣年度無敵美人獎；
2009年第二屆鐵象大賞年度新演員獎；
第十二屆電影表演藝術學會金鳳凰獎十大新人獎；
2009年第一屆優質華語電影大獎最佳男新人。