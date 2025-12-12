視后李佳芯（Ali）與黎諾懿繼七年前《BB來了》後，這對CP終於「復合」！但這次不是湊B，而是殺入馬來西亞的黑幫世界，上演一場槍林彈雨的江湖情仇。由馬來西亞重本製作的黑幫題材劇集《義和》（The Exiled）定檔於12月14日首播。日前預告片一出，轟動全網劇迷！



Ali 由「寶貝媽咪」搖身一變成為霸氣江湖大嫂「冰姐」，她在預告片中除了有幾場崩潰爆喊戲之外，還有摑人、飛車及槍戰等緊張場面，完全顛覆過往形象，徹底「黑」化！而守護在霸氣阿嫂身邊的諾懿，在劇中飾演深情而有義氣的黑幫大佬「漢哥」，他為了這個角色可謂「博到盡」，除了動作戲親身上陣，更有半裸爆肌畫面，派福利毫不手軟。

在劇中黎諾懿更有半裸場面。（官方圖片）

Ali在劇中飾演江湖大嫂「冰姐」一角。（官方圖片）

吻戲蜻蜓點水

提到雙方七年後再度合體，Ali透露與諾懿私下份屬好友，今次合作感覺雙方的默契更勝從前：「因為已經好了解對方，所以無論是劇本內容、對白還是演繹，只要對方提出建議，也會去接受和互相信任。」雖然Ali在預告片中與諾懿有蜻蜓點水式的吻臉，但她表示《義和》將會一洗以往《BB來了》的溫馨氣氛，感情的表達亦有很大的反差：「以往的劇集通常情感較外露，與對手或多或少會有較親密的鏡頭，但今次在這劇集真的很少，雙方關係都是比較內斂，互相猜忌隱瞞，對我來說也是新的挑戰！」

Ali與黎諾懿相隔7年再合作，在劇中有感情線！（官方圖片）

至於劇中為了維持「戰鬥格」身形的諾懿，透露在馬來西亞拍攝期間過著非常自律的生活，他和Ali這對老拍檔一有空檔不是去吃喝玩樂，而是相約到健身房：「近年好難得有機會可以出埠拍成兩個半月，大家開工以外，同Ali一起吃飯、看電影、逛超市，空檔時間便會到健身房操Fit，彷彿變成一家人的感覺。」諾懿早前率先觀賞完第一集，直言十分感動：「因為在這個時代還可以出外拍攝15集的劇集，加上除了我與Ali是香港演員外，其他都是馬來西亞和新加坡演員，整體感覺非常新鮮！」