新聞女王2｜蔣祖曼西裝Look型爆　網民激讚「昀心CP」求開番外篇

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製，關文深監製，郭健樂編審的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。領銜主演：佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕；特別主演：馬國明、夏文汐；主演：譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩、蔣祖曼、何廣沛、吳業坤。

蔣祖曼西裝Look型爆。（官方圖片）

昨晚（11日）《新聞女王2》第22集劇情講述，出盡辦法要救醒方太（龔慈恩飾）的Man姐（佘詩曼飾），被醫生好友點醒可考慮試用「治癌神器」，而神器捐贈者竟是專門投資高科技初創企業的「公開平台」金主白書昀（Diana，蔣祖曼飾），原意是要惠及更多病人，尤其是基層患者，可惜最終卻因「臨床數據未成熟」而被「擱置」在公立醫院。Diana在回應Man姐的「重啟」請求時，忍不住大嘆在香港搞科創及香港醫療制度的悲哀：「明明係劃時代嘅尖端醫療科技，又話數據唔Support，又話程序唔啱，買就買咗呀，然之後就揼咗醫院當廢物」、「你知唔知依家大眾眼中香港科創奇蹟係點架？智能咖啡機、炒吓牛河嘅機械人呀…」除了Diana，Man姐在劇中亦有發聲，其中一句向學者霸氣質問：「無數據就創造數據，至少有個機會。試都唔試繑埋手，睇住啲病人等死，你對唔對得住件白袍？」同樣道出了大眾對醫療體系的失望與不滿。

昨晚劇情不但獲讚神還原當年在香港轟動一時的醫療器材捐贈風波，編劇亦透過了Man姐及Diana的對話，一針見血地指出香港科創政策的困境、及香港醫療制度漏洞等問題；對於《新聞女王2》編劇一再在劇情中加入社會議題，並透過不同題材為社會不同人士/階層就不同議題發聲，網民大讚別具意義。網民：「好感觸，香港嘅科創發展確實遇到好多問題」。

另由於向來對Man姐寵愛有加的Diana，在與Man姐討論應否為方太「重啟」神器時，以Man爆Tone直球表示不欲Man姐事成後會離開「公開平台」；由於「雙曼配」這個「昀心CP」一直甚受歡迎，如今Diana如此率情「表白」，網民大呼有愛又有型，跪求劇組開拍「昀心CP番外篇」之餘，還留言力讚蔣祖曼外形演技兼備：「霸道總裁愛情故事」、「Diana好有型」、「Diana超愛Man姐」、「蔣祖曼西裝女強人Look好襯佢」、「好有氣質的女士」、「型到跌渣」、「好鍾意蔣祖曼的Cool」、「有性格又有型的女演員」、「佢套套戲都咁好睇」。

蔣祖曼搞笑「壓抑式Gossip」樣一樣掂

其實蔣祖曼的演技確是相當多元有層次，她在《新聞女王2》中出場次數雖然不多，但每次都很搶鏡，不但演活女強人及霸氣總裁感覺，之前在新聞業頒獎禮的紅地氈上，她壓抑佻皮嘴面、與佘詩曼Gossip患癌傳聞時的樣子亦相當「花生」及生活化，難怪奪得最佳女配角呼聲甚高。

蔣祖曼的演技確是相當多元有層次，出場次數雖然不多，但每次都很搶鏡。（官方圖片）