反人類暴行劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋角色簡介

《反人類暴行》有牟芯岑、孟揚作為編劇，牟芯岑為執導，由江奇霖、章宇、尹正、蘭西雅、韓靜領銜主演的一套聚焦侵華日軍731部隊反人類暴行的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《反人類暴行》於12月13日播放。（優酷視頻）

《反人類暴行》電視劇情大綱

1992年，地點位於哈爾濱的731陳列館。館內工作人員小金在埋首整理浩如煙海的史料時，敏銳地發現關於那段黑暗歷史的記錄竟然殘缺不全。為了拼湊出完整的歷史真相，小金不惜耗費半生心血，毅然開啟了一場跨越數十年的跨國取證之旅，誓要將被時間掩埋的證據逐一找回。

故事採用雙時間線的敘事方式，鏡頭切換回日軍侵華時期的哈爾濱，劇集透過多位當事人的沉浸式視角，直擊了當年日軍731部隊高牆內的恐怖煉獄。觀眾將親眼目睹那些令人髮指的人體實驗與泯滅人性的殘酷暴行。這不僅是對日本軍國主義反人類本質的有力鞭笞，更在血淚中凸顯了中國人民在絕境下從未屈服、堅韌不拔的抗爭精神。

《反人類暴行》播出時間

《反人類暴行》電視劇幾時播?《反人類暴行》於12月13日播放，一共有20集，由優酷播放。

《反人類暴行》演員

江奇霖 飾 佟長富

江奇霖 飾 佟長富

蘭西亞 飾 佟玉蘭

蘭西亞 飾 佟玉蘭

韓靜 飾 徐桂芬

韓靜 飾 徐桂芬

蔣奇明 飾 金成銘