薛家燕到加拿大拍戲稱進軍荷里活　預告拍新年歌MV狂跳廿幾次

「全民媽媽」薛家燕近日到銅鑼灣工展會活動舞台出席「家燕媽媽冬至溫暖廚藝示範兼新品優惠推介」大型戶外烹飪活動，好友安德尊為活動擔任司儀，兩人的互動為現場帶來不少笑聲。



薛家燕出席活動，邀請好友安德尊擔任司儀。（官方圖片）

活動準備了互動問答環節兼大派禮物。（官方圖片）

家燕媽媽於活動後受訪，表示早前先後到加拿大及馬來西亞工作：「走咗成兩個幾月，不過有工作我就精神，真係連Jet Lag都冇，我都要讚吓自己。我去加拿大拍電影版《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班），今次由微短劇搬上大銀幕，同香港拍電影好唔同，都有少少難度㗎，我真係學到好多嘢。跟外國導演俾Cue、同埋中英對白夾雜，都要啲時間適應，好在我都跟得到，仲要唱歌跳舞，真係小啲精力都搞唔掂，好在有高速煲煲湯水滋潤一下，keep 住個靚樣，哈哈，我都好期待快啲可以俾大家睇到套戲。」家燕媽媽更笑言是進軍荷里活之作。

薛家燕表示早前先後到加拿大及馬來西亞工作。（官方圖片）

至於馬來西亞之行，主要是為新年歌參與拍攝工作，家燕媽媽說：「今年個歌名玩諧音，係好開心嘅，我又同大家載歌載舞，拍MV嗰陣，跳咗成二十幾次㗎。」問到冬至有何安排？她表示會一家人食飯，又大讚有新抱幫助下廚，輕鬆了不少：「珊珊（石𧙗珊）仲喺加拿大拍緊嘢，唔知趕唔趕得切返，但係聖誕後都會成家人去上海玩，每年盡量想一齊去一、兩次，放吓假又陪吓孫。」

薛家燕大讚冬至有新抱幫助下廚輕鬆了不少。（官方圖片）

問到經常周圍飛，會否考慮減少工作？家燕媽媽說：「蛇年嗰時我話想減少工作，最後都冇減過，好多人邀請我，不過我都好享受，一做嘢就醒神㗎啦。最緊要客戶鍾意我，佢哋又賺到錢，咁大家開心，所以而家唔諗減量啦，安排到就做。」