蕭敬騰岳父病逝 中風手萎縮仍吃力簽婚書 林有慧：我沒有爸爸了
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
75歲的林光寧是台灣殿堂級藝人，曾任秀場經紀人與演員，參與過多部經典作品演出。
2023年他雖因中風導致手部萎縮，仍堅持親手為女兒Summer（林有慧）跟女婿蕭敬騰簽署結婚證書。
而他9月時因為肺炎入院，好不容易出院13天，沒想到又入院，當時蕭敬騰還說希望能夠等身體檢查再出院，沒想到就再也沒有離開過醫院，女兒Summer悲痛曝爸爸12月13日下午離世，難過的喊：
沒有爸爸了，我沒有爸爸了。
林光寧中風手萎縮 簽結婚證書超感人
林光寧在2023年見證了女兒Summer與蕭敬騰的婚姻，成為兩人愛情的見證人。當時雖然因中風導致手部萎縮無法握緊筆，但他仍努力在結婚證書上簽名，臉上洋溢著幸福的笑容。
現場有人鼓勵他說：「這個位置，來林，簽大一點，大膽簽下去。」而林光寧也努力完成了這項重要任務，為女兒的人生大事留下珍貴的見證，畫面至今感動所有人。
更多蕭敬騰和林有慧的相片：
+16
Summer在Facebook透露，爸爸是因為吸入性肺炎入院，住院3個月，期間一直出現新的症狀。她這3個月，只要在台北，都會去醫院看爸爸，陪伴聊天，經過3次搶救，前2次都過關，第3無效，「我每次都會問他，今天有沒有不舒服，他也都會大聲的回答我『沒有』」，並透露蕭敬騰會幫岳父按摩拉耳朵。
Summer難過表示：
每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。
昨晚爸爸成為天使了，她睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，不禁悲從中來：「明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效。」痛喊：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」
驚人巧合！童星出身藝人逝世 與這資深演員因同一癌症同月同日亡女星婚禮星光熠熠如金馬獎現場 影后做證婚人 蕭敬騰夫婦也到場林志玲結婚落淚告白：希望到老了還牽手 明星婚禮催淚誓詞盤點 劉家昌病逝｜生前最後講座稱一輩子從未運動 談「生死」一語成讖
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】