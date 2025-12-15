蕭敬騰岳父病逝　中風手萎縮仍吃力簽婚書　林有慧：我沒有爸爸了

75歲的林光寧是台灣殿堂級藝人，曾任秀場經紀人與演員，參與過多部經典作品演出。



2023年他雖因中風導致手部萎縮，仍堅持親手為女兒Summer（林有慧）跟女婿蕭敬騰簽署結婚證書。

蕭敬騰岳父林光寧因中風導致手部萎縮，仍堅持親手為女兒林有慧Summer跟女婿蕭敬騰簽署結婚證書。（Instagram@jam_hsiao0330）

而他9月時因為肺炎入院，好不容易出院13天，沒想到又入院，當時蕭敬騰還說希望能夠等身體檢查再出院，沒想到就再也沒有離開過醫院，女兒Summer悲痛曝爸爸12月13日下午離世，難過的喊：

沒有爸爸了，我沒有爸爸了。

林光寧中風手萎縮 簽結婚證書超感人

林光寧在2023年見證了女兒Summer與蕭敬騰的婚姻，成為兩人愛情的見證人。當時雖然因中風導致手部萎縮無法握緊筆，但他仍努力在結婚證書上簽名，臉上洋溢著幸福的笑容。

現場有人鼓勵他說：「這個位置，來林，簽大一點，大膽簽下去。」而林光寧也努力完成了這項重要任務，為女兒的人生大事留下珍貴的見證，畫面至今感動所有人。

蕭敬騰與老婆林有慧Summer的相片（Instagram@jam_hsiao0330）

Summer在Facebook透露，爸爸是因為吸入性肺炎入院，住院3個月，期間一直出現新的症狀。她這3個月，只要在台北，都會去醫院看爸爸，陪伴聊天，經過3次搶救，前2次都過關，第3無效，「我每次都會問他，今天有沒有不舒服，他也都會大聲的回答我『沒有』」，並透露蕭敬騰會幫岳父按摩拉耳朵。

Summer難過表示：

每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。

昨晚爸爸成為天使了，她睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，不禁悲從中來：「明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效。」痛喊：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

