驚人巧合！童星出身藝人逝世　與這資深演員因同一癌症同月同日亡

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。



據悉，他於去年10至11月間確診時，病情已屬末期，從發現癌症到離世僅約一年時間，消息震驚影壇與影迷。

顏正國（Instagram@yang.yuee）

點擊圖輯查看更多顏正國的照片：

+ 5

顏正國近一年來身形明顯消瘦，圈內好友透露：

國哥去年就生病了，但他報喜不報憂，從沒對外說過。

直到噩耗傳出，許多好友才得知他早已與病魔對抗多時。

令人驚訝的是，藝人汪建民同樣因肺腺癌於去年10月7日離世，兩人竟在相隔一年的同一天病逝。

汪建民2023年確診第4期肺腺癌，歷經化療、電療仍不敵病魔，享年56歲。醫界指出，肺腺癌已成台灣最常見的肺癌類型，提醒民眾若出現長期咳嗽、咳血或體重驟減等症狀，應盡早就醫檢查。若能在早期發現，5年存活率可達九成以上。

汪建民（Instagram@uweeklysg）

點擊圖輯查看更多汪建民的照片：

+ 11

延伸閱讀：

顏正國中秋節後離世 與電影「少年吔！」出現驚人巧合

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】