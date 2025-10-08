驚人巧合！童星出身藝人逝世 與這資深演員因同一癌症同月同日亡
撰文：聯合新聞網
以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。
據悉，他於去年10至11月間確診時，病情已屬末期，從發現癌症到離世僅約一年時間，消息震驚影壇與影迷。
顏正國近一年來身形明顯消瘦，圈內好友透露：
國哥去年就生病了，但他報喜不報憂，從沒對外說過。
直到噩耗傳出，許多好友才得知他早已與病魔對抗多時。
令人驚訝的是，藝人汪建民同樣因肺腺癌於去年10月7日離世，兩人竟在相隔一年的同一天病逝。
汪建民2023年確診第4期肺腺癌，歷經化療、電療仍不敵病魔，享年56歲。醫界指出，肺腺癌已成台灣最常見的肺癌類型，提醒民眾若出現長期咳嗽、咳血或體重驟減等症狀，應盡早就醫檢查。若能在早期發現，5年存活率可達九成以上。
