中年好聲音4｜入行23年葉凱茵嚴重失準遭淘汰　阮兒跳唱只獲2盞燈

《中年好聲音4》第四集《中年好聲音4 決戰TVB藝人賽區》本周日晚8點翡翠台播映。本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。昨晚（14日）一集，入行23年的「御用秘書」葉凱茵與跳唱的阮兒未能過關，淚別舞台。



今集共有兩名藝員選手被淘汰，分別是演唱《為何他會離開你》的「熊貓寶寶」葉凱茵Fanny，及跳唱《烈焰紅唇》的「馬騮精」 阮兒。獲不少圈中人認證唱功的葉凱茵，因臨場過度緊張影響發揮，最終僅獲1燈被淘汰，並按大會規定摘下面具，當時Fanny已哭成淚人。有「御用秘書王」之稱的Fanny，入行雖已長達23年，但坦言上《中4》緊張過拍戲：「真係好緊張，發揮唔到平時自己嘅水平，冇諗過自己得一盞燈。」肥媽亦撐Fanny：「我同佢都同台過，佢喺台度揮灑自如，唱歌又好，又有樣，好難相信（今日）呢個係你。」Fanny事後不忘感激老公大力支持：「我其實有猶豫過不如唔好嚟，安分守己，安分守己本身就係我性格嚟，但佢（老公）話：『唔好啦，我對你好有信心！』佢係（畀我）120分嘅信心，比我自己更多。」

阮兒承諾日後定必進步更多

至於同樣被淘汰的阮兒，則感性指自己日後一定會更進步：「好開心有機會參加《中年好聲音4》，其實我想講上呢個台唔簡單㗎，有一段時間我希望做到一個跳唱歌手，奈何都冇呢個機會。但我今日可以喺5位咁好嘅評判口中得到咁好嘅建議，我一定會記得，我一定會進步，希望大家記住我！」