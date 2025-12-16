向太陳嵐讚易烊千璽是她最愛男演員　更預言其影帝之路可演到60歲

向太陳嵐近日（12月14日）在社交平台發布視頻，大讚易烊千璽是自己最喜歡的新生代男演員。向太自述以路人視角對易烊千璽的演藝生涯給出重磅預判，稱其「演什麼像什麼」，紮實演技足以支撐戲路延續至60歲拿影帝，並強調「實力派演員不愁沒電影拍」。易烊千璽憑《小小的我》成為了金雞獎最年輕影帝，向太的這一評價迅速引發網民討論。



向太陳嵐近日在社交平台發布視頻，大讚易烊千璽是自己最喜歡的新生代男演員。（小紅書＠向太Tiffany）

向太讚易烊千璽的戲路到60歲

向太在視頻中表示易烊千璽放棄依賴流量的偶像路線，選擇深耕演技的道路「特別對」，她認為易烊千璽選擇專注演技的路線「特別對」，可持續至60多歲仍能「拿無數個影帝」。

易烊千璽憑《小小的我》成為金雞獎最年輕影帝，中國電影金雞獎是中國內地電影界的最高獎項。（官方圖片）

向太還稱讚易烊千璽「演什麼像什麼」，強調他為演活角色全身心投入，並且舉例易烊千璽在拍攝電影《小小的我》時，他花費了三個月體驗腦癱患者生活，這種「下笨功夫」的精神與胡歌、劉青雲等老演員的職業態度一脈相承——後者同樣會花費大量時間沉浸在角色中。向太指出，這種沉浸式表演賦予角色真實生命力，才能使觀眾「看電影時觀眾完全聯想不到演員本人，你就是他，他就是你」。

向太為什麼喜歡易烊千璽

向太提出好演員的自我修養，第一應該是善良真誠人品好，第二則是在演技上有突破，向太讚易烊千璽就是一個非常好的人，「要不然張藝謀導演不會用他兩次」。

向太還建議每個演員都可以學習易烊千璽，她對比指出「偶像容易被替代，很難有人能到達劉德華的高度，現在演員絕對不是靠資源，而是要靠實力。」向太最後解釋了為什麼自己會喜歡易烊千璽，她說易烊千璽走的是比較辛苦的「演技派」，還願意花時間去打磨，這可以讓他長久的走下去，到了六十幾歲能再拿影帝。