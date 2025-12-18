Angelababy曬煙燻妝自拍　夢回模特時期　網民驚嘆十年容貌零變化

藝人Angelababy近日在社媒發布了一組煙燻妝自拍相，網民對比了她早期走秀生圖後，發現其神似早年模特時期的混血濃顏風，直呼「2025年的Angelababy與早期毫無區別」，甚至網民們還將其誤判為仿妝作品。



藝人Angelababy近日在社媒發布了一組煙燻妝自拍相，網民對比了她早期走秀生圖後，發現其神似早年模特時期的混血濃顏風，直呼「2025年的Angelababy與早期毫無區別」，甚至網民們還將其誤判為仿妝作品。 （微博＠angelababy ）

Angelababy近日在自己社媒賬號曬出了一套自拍圖，相片中的她採用冷灰色煙燻眼影、野生眉與裸色唇釉，搭配低像素濾鏡，精準復刻了2000年代標誌性的「羽翼睫毛」效果。網友曬出Angelababy的早期生圖後發現兩者容顏高度一致，直呼「2025年的她與早期毫無區別」，甚至有博主也誤以為這是她的仿妝作品。

作為中德混血的Angelababy，模特出道時期的日系甜心風格至今仍是內地美妝教程範本，她那少女感與亮瞳效果更被讚「洋娃娃」。粉絲了更對比Angelababy與2014年參加內地綜藝《奔跑吧》的畫面，驚歎其十年未變的骨相。

2014年，有網民發文說Angelababy的娃娃臉消失了疑似是整容，但baby解釋是因為她矯正了牙齒，她還說「美是有雙面性的」。為了回應質疑，15年Angelababy在媒體與公證員的陪同下，前往醫療機構進行了全面的面部鑑定，從而打破了整容爭議。