63歲前TVB御用惡人收入插水轉行賣魚　滿頭白髮被細24年女友狠撇

昔日TVB「御用惡人」之一，現年63歲的資深綠葉演員黃文標，憑著兇神惡煞的外型，演活過無數惡霸、債主角色，最令人印象深刻的莫過於古天樂版《尋秦記》中的「滕翼」。不過近年他鮮少露面，近日有網民發帖表示在一年前在街頭偶遇黃文標，只見他鬚髮皆白，與昔日兇狠形象大相逕庭！



有網民發帖表示在一年前在街頭偶遇黃文標。（threads截圖）

街頭偶遇黃文標 滿頭白髮勁親民

雖然黃文標已年屆63，鬍鬚和頭髮都變成了銀白色，但精神飽滿，面色紅潤。該網民上前相認，問道：「請問係咪《尋秦記》嘅滕翼大哥？」黃文標不但冇拒絕，更非常有禮貌地答應合照，獲讚Nice到爆！相中可見，黃文標身穿便服，笑容慈祥，完全沒有昔日劇中「惡人」的戾氣，反而多了一份慈祥大叔的親切感。

放下身段揸貨車賣魚

黃文標在TVB效力逾20年，無奈後期收入大減，最終在2012年決定離巢。雖然仍有戲癮，但為了生計，黃文標都要面對現實。他在朋友介紹下，曾兼職做魚檔司機，每日清晨就要起身去魚市場搬貨、送貨。除此之外，他亦曾幫老友游飈的環保公司做Sales。

對於被指轉行賣魚，黃文標曾大方表示：「喺香港有手有腳就生活到，只要肯做就得。」他直言不介意職業無分貴賤，最怕反而是被誤會完全轉行不再拍戲。其實只要有劇組邀約，他仍會將演戲放在第一位，可見他對演藝事業的一團火從未熄滅。

黃文標在朋友介紹下，曾兼職做魚檔司機，每日清晨就要起身去魚市場搬貨、送貨。（黃文標@Unclepiu）

被細24年女友狠撇

雖然事業有著落，但黃文標的感情路卻頗為崎嶇。他曾自爆與一名比他年輕24歲的女友拍拖長達9年，惜最終未能開花結果。黃文標在訪問中坦承，分手原因除了經濟問題，以及與女方母親關係欠佳外，更致命的是有第三者介入！

據悉，前女友的媽媽一直都不太接受這段「父女戀」，加上黃文標做演員收入不穩，令對方家長頗有微言。黃文標雖然一直努力維繫，但最終女友仍是變了心。至今未婚的他，坦言最遺憾是未能在母親生前完成她「置業成家」的心願，這也成了他心中永遠的痛。