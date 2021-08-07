黃文標新戲挑戰腦退化角色　重提拍《尋秦記》古天樂及宣萱好有愛

港產片《愛‧還記得》昨日（8月6日）在亞洲電視舉行開鏡拜神儀式，一眾台前幕後都有現身，其中包括電影的男、女主角陳國峰及孫慧雪，還有其他演員，如黃文標、白雲、王瑋彤及陳穎嵐等。



攝影：葉志明

《愛‧還記得》在亞洲電視舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

電影《愛‧還記得》改編自真人真事，講述男主角阿文（陳國峰 飾）與阿儀（孫慧雪 飾）十多年前相識相愛，卻因年少氣盛而分手。兩人在多年後再度相遇，原來阿文對阿儀仍然念念不忘。可是阿儀的父親（黃文標 飾）患上腦退化症，阿儀除了要照顧父親外，還要工作，而沉重的壓力導致她出現腦退化的病徵；另一方面，由於阿文的學歷不高，故一直未能找到工作，兩人究竟能否在患難中仍然不離不棄呢？

《愛‧還記得》由陳國峰及孫慧雪主演。（葉志明 攝）

而在戲中飾演阿儀父親的黃文標接受《香港01》訪問時，表示今次戲份不較多：「今次做孫慧雪爸爸，戲份多。」而他還特別透露今年非常特別，除了這部外，之後還要將準備拍攝黃百鳴的電影：「有三幾組戲，今年好特別，除了這部外，還有黃百鳴，都是在香港拍攝的。」點擊下圖即睇更多活動圖片！！！

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另外，黃文標提到在疫情期間，對演出或多或少有少少影響，然而幸好有消毒產品：「演戲有少少影響，少了戲開。我幫游飈的水觸媒生意，消毒產品就不錯。」

最後，黃文標又提到他有份參演的《尋秦記》電影版，他表示好開心可以有幸參與製作：「最初在影視博覽公布《尋秦記》電影版，但沒有我份，當時我想『又話原班人馬，好似少了我』，是有點失落的。」

黃文標在戲中飾演孫慧雪的爸爸。（葉志明 攝）

然而在宣布後一個多月，古天樂就找黃文標：「原來他還記得我」可是他獲通知後一至兩星期，就要飛往拍攝場地，還在拍攝當天穿錯衣服，幸好有宣萱及古天樂，對於兩人的無私他表示非常感動：「成個劇組對我很好，宣萱給我暖水袋、古生給我羽絨，因為當天我穿錯衣服，而氣溫有點凍。」