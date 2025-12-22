趙露思奪大獎卻惹造型爭議　拒絕容貌焦慮開Live自認「不好看」

內地女星趙露思昨日（12月21日）憑藉爆款劇《許我耀眼》斬獲騰訊視頻星光大賞「年度影響力藝人」獎項，但是部分粉絲和網民對趙露思在活動中的妝容、禮服與珠寶搭配感到不滿，認為其不符合「年冠女王」的形象，引得趙露思在活動結束後開Live澄清，更自認「不好看」。



內地女星趙露思近日（12月21日）憑藉爆款劇《許我耀眼》斬獲騰訊視頻星光大賞「年度影響力藝人」獎項。（網上圖片）

趙露思拒為造型自我焦慮

憑藉爆款劇集《許我耀眼》贏盡口碑的趙露思，日前在「騰訊視頻星光大賞」上風光無限，成功斬獲「年度影響力藝人」大獎。她在台上感性地多次致謝觀眾，直言這部作品「改變了自己的命運」。

憑藉爆款劇集《許我耀眼》贏盡口碑的趙露思，日前在「騰訊視頻星光大賞」上風光無限，成功斬獲「年度影響力藝人」大獎。（趙露思個人微博）

她在台上感性地多次致謝觀眾，直言這部作品「改變了自己的命運」。（趙露思個人微博）

然而，當晚其髮型、禮服及高珠搭配卻招來部分粉絲不滿，認為造型未能襯託其「年冠女王」地位，更有網民爆料說趙露思原本的禮裝被人破壞了，才臨時更換為這一套晚裝。對此，趙露思在活動後的Live中展現大氣，回應指自己並非「美出眾」類型的演員，早已拒絕為妝容與服裝帶來精神內耗：「不好看就不好看唄，劇播的好就行。」趙露思坦承剛成立的工作室仍需時間磨合，雖承認當日服裝確實有「Bug」，但她亦表示這不會是她最後一個活動，並承諾未來會不斷改進。

然而當晚趙露思的髮型、禮服及高珠搭配卻招來部分粉絲不滿，認為造型未能襯託其「年冠女王」地位（網上圖片）

趙露思在活動後的Live中回應中指自己並非「美出眾」類型的演員，早已拒絕為妝容與服裝帶來精神內耗：「不好看就不好看呗，劇播的好就行。」（網上圖片）

趙露思為拍劇克服恐懼泡水4天

趙露思近期播出的另一部陸劇《珠簾玉幕》，亦能體現出她對工作的認真態度。

飾演採珠奴「端午」的她，為配合開場的重頭潛水戲，趙露思特意聘請教練特訓潛水。趙露思曾透露過，她其實怕水，更怕深海，有深海恐懼症，平常也不愛搭船，一開始下水拍攝眼睛還看不見……後來愈來愈有安全感，秉持著來都來了的信念，非得把這場戲演好，才能拍好下水戲。

趙露思在《珠簾玉幕》飾演採珠奴「端午」，為配合開場的重頭潛水戲，趙露思特意聘請教練特訓潛水。趙露思曾透露過，她其實怕水，更怕深海，有深海恐懼症，平常也不愛搭船，一開始下水拍攝眼睛還看不見……後來愈來愈有安全感，秉持著來都來了的信念，非得把這場戲演好，才能拍好下水戲。（小紅書＠趙露思工作室）

劇中她命運淒苦，更有一幕被飾演「郎主」的劉宇寧狠狠踩住手背，趙露思為搶回母親遺物在地上痛苦吶喊，場面虐心，令不少粉絲看後大感心痛。