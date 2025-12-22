金宇彬申敏兒世紀婚禮　豪擲一億韓圜包酒店　婚禮主婚人是這大師

韓星金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，12月20日晚間於首爾新羅酒店Dynasty Hall舉辦婚禮，兩人交友圈廣闊，許多大咖都受邀參加，現場星光熠熠，幾乎半個演藝圈都來了，但整場婚禮戒備森嚴、高度隱密，一張照片都沒有流出，讓外界對這場神祕地婚禮更加好奇與關注。



據悉該場地非常高級豪華，過去全智賢、金妍兒、金玉彬都選擇在這辦婚宴，整場婚禮花費推估至少韓幣1億元以上（約港幣52萬元）。

金宇彬、申敏兒在首爾新羅酒店的Dynasty Hall舉辦婚宴。（Instagram@ament_official）

據悉，新羅酒店最頂級的Dynasty Hall，向來以隱私性高、規格頂級著稱，有婚禮策畫師透露，Dynasty Hall的基本費用不斐，天花板的水晶吊燈屬於額外加價項目，若加上餐費、舞台與整體佈置，整場婚禮花費推估韓幣1億元以上。

金宇彬、申敏兒婚禮最新流出相片與酒店相片：

+ 6

從新羅酒店的官網來看，在還沒布置的情況下，內部裝潢就已經宛如宮廷，天花板掛著水晶吊燈，折射出細緻光芒，吊燈上方點綴滿滿鮮花，讓整個空間彷彿被花海包圍，不難想像婚禮當天的夢幻場景。

更多申敏兒的相片：

+ 10

而現場賓客有BTS成員V、金泰梨、嚴正化、孔曉振、柳俊烈、李炳憲、高斗心、南柱赫、安普賢、裴正南、李世榮、金義聖、陳慶、編劇金銀淑、羅PD等演藝圈重量級人物，足見兩人在圈內的人緣與地位，金宇彬的至親好友李光洙擔任主持人。

令人驚訝的是，好友D.O.（都敬秀）原本要為婚禮唱祝歌，但因EXO要在MMA頒獎典禮表演，只能忍痛取消，但他仍從頒獎會場趕到酒店參加婚禮，短暫待了1小時後再趕回去會場，來回車程超過2小時，再忙也要擠出時間去祝福兄弟，深厚交情令人感動。

另外，婚禮主婚人由法輪師父擔任，法輪師父與金宇彬的緣分，傳出與他之前罹患鼻咽癌時的心靈支持有關，而夫妻倆在婚禮前低調行善，向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院、Good Neighbors（好鄰居）等多個機構合計捐出3億韓元（約港幣158萬元）的善款，希望盡一己之力回饋社會，兩人的善舉也大獲好評。

延伸閱讀：

20年前紅毯女神 蕭淑慎戰袍再上身

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】