慧妍雅集44週年將舉行慈善籌款晚會　支援大埔災後受影響人士健康

慧妍雅集年度籌款盛事—《慧妍雅集44週年慈善籌款晚會2026》，將於2026年3月21日（星期六）晚假香港麗晶酒店隆重舉行，並以「愛‧閃耀Love Shines」為本年度的慈善主題，繼續推廣身、心、靈健康共融的理念，與市民同行，締造身心和諧、美好社會。



慧妍雅集43年來，致力為香港市民提供不同的服務，惠及各類慈善項目超過900個，對象包括﹕長者、青少年、單親家庭、殘疾人士、弱勢群體及環境保護等，盡心盡力創造美好將來。慧妍雅集對大埔宏福苑災後情況密切關注，繼早前捐款100萬港元予香港消防處福利基金，向前線消防員致敬，慧妍雅集執行委員會會長朱凱婷小姐亦於上周五（19日）代表出席因事故不幸殉職的何偉豪消防隊目的喪禮，向他英勇無畏的奉獻精神致敬。

朱凱婷小姐(左 3)、戚黛黛小姐(右 3)、唐麗球小姐(右 1)、彭慧中小姐(左 2)、林麗薇小姐(左 1) 及 劉思希小姐。（官方圖片）

此外，慧妍雅集眾會員亦馬不停蹄地積極討論災後支援措施，為受影響人士送上適切的關懷，並公布2025/2026年度所籌得的善款，除了支援本年度的慈善項目外；部分收益亦將撥於「大埔慈善基金」，來年全數支援受事故影響之人士，直接為受火災影響的家庭及人士提供精神健康的支援，助他們早日重整生活。本會亦希望凝聚各界善心，透過不同的項目與社區服務，齊心協力、彼此扶持，發揮守望互助精神，與香港市民並肩同行，㩦手共渡難關。

出席聚會的會員包括﹕慧妍雅集2025/2026執行委員會會長暨2026慧妍雅集慈善晚會主席朱凱婷小姐、名譽導師兼信託委員會委員王愛倫小姐、執行委員會副會長戚黛黛小姐、秘書宋愛儀小姐、會員唐麗球小姐、劉思希小姐、彭慧中小姐、林麗薇姐、何思懿小姐、莊凱喬小姐、李惠欣小姐、陳瑩慧小姐、林詩慧小姐、李嘉麗小姐、趙翠儀小姐、吳淑明小姐、鍾子綸小姐及張夢夏小姐。