姚明15歲女兒現身慈善晚宴當英語翻譯　身高190厘米已到爸爸肩膀

姚明所發起的「姚基金」近日在上海舉行慈善晚宴，姚明帶著15歲的女兒姚沁蕾一起出席，讓英語流利的女兒為自己擔任現場翻譯，現場的影片也在網絡上引起不小的關注。



從影片中可以看見，15歲的姚沁蕾身高已超過父親肩膀，據官方數據，姚明身高為226厘米，比對之下，姚沁蕾大約是190厘米左右。

姚明女兒出席晚宴給爸爸當翻譯：

姚沁蕾當晚穿著黑色亮片裙，沒化妝也沒特意做髮型，看起來非常青春，姚明上台講話時，姚沁蕾以流利英語完成口譯，表現沉穩自信，贏得在場嘉賓稱讚。

值得注意的是，姚明發言完後，主動跟女兒擊掌，互動十分溫馨，也展現出父女好感情。

對於姚沁蕾是否與父母親同樣走上籃球的道路，姚明曾多次表示，他很尊重女兒的興趣與選擇，沒有強制女兒從事籃球，鼓勵女兒全面發展。

更多姚明女兒的相片：

