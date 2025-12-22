《Y2K前的綁架》雲浩影海豚音震笑全場　重現80年代場景極用心

繼舞台劇《壞-ology》、《FLDPK肥蘭的拼勁》、《男性的弱點》，人氣直播節目《三叔公園》於聖誕黃金檔期推出共十三場全新舞台劇《Y2K前的綁架》，日前於西九文化區戲曲中心大劇院隆重首演。《Y2K前的綁架》融合懸疑、喜劇與千禧情懷，全長120分鐘笑料層出不窮，現場觀眾反應熱烈，掌聲不絕，共度了一個充滿歡笑與回憶的夜晚。



全新舞台劇《Y2K前的綁架》融合懸疑、喜劇與千禧情懷，全長120分鐘笑料層出不窮。（公關提供）

《Y2K前的綁架》由《笨蕉大劇院》知名導演鄧偉傑執導，2024年憑香港話劇團《半桶水》獲第15屆香港小劇場獎「最佳劇本」殊榮許晉邦、陳強、利銘滔及阿Bu（姚家豪）聯合撰寫。演員陣容空前鼎盛，除了「三叔」鄒凱光（灘叔）、余迪偉（迪偉）與阿Bu外，更邀得歌手雲浩影（Cloud）突破形象演出，聯同劇場實力派演員麥沛東，以及多位人氣網絡紅人包括100毛利君牙、JFFT雞翼與床哥、香城映画阿霞等傾力參與，刷出火花。

《Y2K前的綁架》演員陣容空前鼎盛。（公關提供）

故事講述一筆意外之財，令「三叔」三位舊友重聚，卻不幸捲入一宗離奇綁架案。同一場景、同一張面孔，勾起三人埋藏二十五年的青春記憶。劇情穿梭過去與現在， 為引領觀眾重返Y2K年代，劇場外特設懷舊貼紙相機及大型貼紙相背景板，讓觀眾未入場已投入氛圍。劇中角色造型細緻考究，從服飾至書包小掛飾均重現時代特色；場景設計亦見心思，80年代不可缺的遊戲機中心、尖東海旁的聖誕燈飾等標誌性地點逐一呈現，配合綁架關鍵場口的靈活佈景變化，盡顯製作團隊的用心與投入。

故事講述一筆意外之財，令「三叔」三位舊友重聚，卻不幸捲入一宗離奇綁架案。（公關提供）

對白方面幽默貼地惹笑，其中床哥與余迪偉的「自修」抵死對話、阿Bu與利君牙的夫妻鬥嘴等橋段、Cloud突破過往形象，以舞步配以挑戰「海豚聲」震笑現場，麥沛東精湛演技亦為劇情增添層次，而JFFT雞翼的「喇沙仔」與阿霞的「貓喵情人」亦為觀眾帶來連串歡笑。

《Y2K前的綁架》對白方面幽默貼地惹笑。（公關提供）

「三叔」鄒凱光、余迪偉與阿Bu除了要熟讀對白，120分鐘還要親身完成連場高強度體能演出，基本跑、跳、碰外，仲有不少動作戲演出，展現驚人默契與活力，難怪謝幕時搏得全場喝采。全劇以眾星勁歌熱舞的壓軸表演作結，將氣氛推至高峰，為觀眾帶來圓滿的劇場體驗。

全劇以眾星勁歌熱舞的壓軸表演作結，將氣氛推至高峰，為觀眾帶來圓滿的劇場體驗。（公關提供）

《Y2K前的綁架》不單是一齣笑聲滿載的舞台喜劇，更是一次跨界文化匯聚，融合本土流行文化與集體回憶，成功打造出懸疑與歡樂交織的劇場新體驗。演出現正於聖誕期間熱烈上演。