雲浩影新歌拍攝MV｜與型男仲佳佳搭檔　親密舉動竟讓女神主動出擊

寰亞仙氣女神Cloud雲浩影全新作品《我們還有幾多時間》早前拍攝MV，邀請了新一代型男Model仲佳佳（Pete）擔任男主角，雖然Pete拍過不少MV，但今次應導演要求拍攝跟Cloud鬧交的場面，演戲經驗不多的他，試戲時表現緊張，貼心的Cloud於是要求清場，好讓Pete能夠全程投入拍攝。



《我們還有幾多時間》MV拍攝現場（官方提供）

Cloud全新作品《我們還有幾多時間》，由她的出道作《願望之翼》作曲人徐偉賢作曲、作詞有周耀輝老師，編曲及監製由Goro Wong負責。早前拍攝MV，邀請了現年只有廿四歲、大學主修體育系的Model型男Pete仲佳佳擔任男主角。

高大身形、加上俊朗外表，Pete以往拍過不少MV，但要在MV內演戲，卻是第一次，還要跟Cloud有不少擁抱和拖手的親密舉動。

「因為今次MV我哋都有啲親密嘅舉動，都feel到Pete好緊張，但經過咗一日嘅相處，大家都好開心，希望出來嘅成品好好睇。」Cloud說。

面對鏡頭訪問也表現緊張的Pete，問他如何克服，Cloud對他有什麼鼓勵？他靦腆的說：「佢（Cloud）有喺休息時間同我講，你舒服就好，唔需要做太多動作，諗番轉頭都係。」

《我們還有幾多時間》MV故事講述Cloud與Pete一直希望一起出國進修，奈何只有Pete被校方取錄，不想丟下另一半的他，寧願放棄大好前程，反而Cloud覺得對方想法幼稚，兩人因此意見不合。

「MV故事係講我同Pete原本有一個共同目標，突然呢段關係要走到終點、就快要爆炸嘅時候，我要出嚟拆彈，其實好多時，當一對情侶步伐不一致，想追求嘅嘢唔同，男仔個世界就係個女仔，但女仔就想對方再上進一啲，呢個都係好多情侶會面對嘅問題。」

當日早上主要拍攝二人拍拖的溫馨場面，拍醜的Pete未敢隨便觸碰女神，即使是一個簡單的擁抱鏡頭，也要Cloud反過來採取主動說：「我哋係專業嘅演員嚟㗎！」

到下午，二人拍攝Pete不想丟低Cloud出國進修，導致二人鬧交的戲份，導演琪琪一直細心地指導每句對白和細節，但正式拍攝時，Pete明顯未能完全投入，貼心的Cloud見狀，立即要求清場，當現場二十多名工作人員逐一離開，Pete也開始變得放鬆，終於做到導演的Good Take要求。

「其實可以再做好啲。」Pete為自己表現評分，身旁的Cloud馬上鼓勵說：「我覺得你已經做得好好，可能佢第一次做戲，現場又有咁多crew喺度，會有一定嘅壓力。」

之後Cloud換上拆彈衣繼續拍攝，外型嬌少的她，穿起拆彈衣時難免舉步難行。

「呢件衫嘅感覺係非常之笨重，之前拍《密切接觸者》MV時，都有著過一件類似太空衣，件衫係由羽絨同其他布料拼湊而成，所以好保溫，透氣還好，我會努力保持心靜自然涼。」Cloud說。

