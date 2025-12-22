無窮之路V丨陳貝兒坐空中的士飛越廣州　見證萬架無人機升空奇觀

《無窮之路V—智行無疆》（以下簡稱為《無窮之路5》）昨日一集講到陳貝兒直擊三大無人機龍頭，睇無人機表演12,000架同時升空 ；拜訪無人機先行者盧致輝；最後更親身試飛載人無人機飛越廣州。



《無窮之路V—智行無疆》（以下簡稱為《無窮之路5》）是由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持、一共十集的紀錄片節目，逢周日晚9點半翡翠台播映。

《無窮之路V》Janis與攝製隊花了數個月時間、走入中國十多個省市，深入中國科技最前線現場，涵蓋人工智能、新能源汽車、大國重器、光伏太陽能、高鐵、無人機、機器人、智慧工廠等高新技術領域，帶大家見證全國上下如何由「製造」走向「智造」。

昨晚（12月21日）一集，Janis直擊內地三大領軍無人機企業：大漠大智控、科比特航空與億航智能。Janis先走入大漠大智控——內地無人機表演領跑者。團隊以自研機型累計奪得6項健力士世界紀錄，由華中科技大學與南京航空航天大學師生創辦，成立未滿十年已躍升行業王者，佔全國文旅無人機表演市場逾六成。

Janis更拜訪聯合創始人-覃海群，並親身參與他們即將舉辦的大型Show，以12,000架無人機同時升空。更令人意外的是，整場表演只需一位同事、一部電腦按程序控制。2020年他們以3千多架無人機表演，刷新當時世界紀錄；2024年再以逾萬架改寫健力士，並同時打破「單台電腦控制最多無人機升空」紀錄。

其後，Janis走入工業級無人機先鋒——科比特航空，拜訪無人機先行者-盧致輝（大疆早期核心成員），科比特創新科技董事長。直擊其在全國電力、能源、公安、消防等巡檢場景的領先版圖，穩坐市場龍頭，並成為國家電網第一大供應商。

最後，Janis來到廣州，深入億航智能的載人無人機研發與測試中心，拜訪副總裁賀天星，並親身體驗未來低空交通工具——載人無人機，直呼驚喜。億航用十年時間走完研發與適航認證之路，於2023年先後獲中國民航局頒發「型號合格證（TC）」「標準適航證（PC）」「生產許可證（POA）」，成為全球首家集齊三證的企業。