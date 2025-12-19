玩轉桂林懶人包丨何廣沛林正峰成親禮大爆笑　薛家燕遊灕江勾回憶

《玩轉桂林懶人包》由薛家燕、何廣沛、林正峰擔任主持，今晚（12月19日）10點半翡翠台播出最後一集。本集何廣沛+林正峰載歌載舞落足力，只為搏薛家燕一笑；家燕姐再遊灕江，憶述62年前和胡楓拍攝電影《灕江河畔血海仇》點滴；



桂林Style螺螄粉。（官方圖片）

桂林行程精彩之餘，主持們之間的搞笑互動亦是節目焦點，尤以12月18日晚一集互動最有記憶點。三人品嚐當地著名美食螺螄粉期間，家燕姐突然表示螺螄粉似足林正峰：「鍾意佢就覺得佢幾Nice，唔鍾意佢就覺得佢……」，然後何廣沛竟加把嘴：「寒酸……總之係孤寒啦！」，林正峰亦七情上面扮介意：「我覺得比喻得幾好，只係我個心硬係覺得有啲唔舒服」，十分搞笑。另外何廣沛和林正峰亦體驗「竹筏遊」，近距離觀賞灕江兩岸景色。期間二人興奮地在竹筏上擺出各種甫士，林正峰更即興向岸上女子請求幫忙打卡拍照，被何廣沛笑指：「原來林正峰係咁樣溝女嘅！」

眾人品嚐桂林Style螺螄粉，林正峰獲認證似螺螄粉：「鍾意佢就覺得佢幾Nice，唔鍾意佢就覺得佢有啲寒酸+孤寒」。（官方圖片）

何廣沛+林正峰孖寶兄弟搭竹筏欣賞灕江兩岸景色， 期間兩人做甫士吸引岸上女士注意，呢個就係林正峰識女仔嘅秘技？（官方圖片）

何廣沛+林正峰「成親」儀式笑料滿載

何廣沛和林正峰這對孖寶兄弟除了互寸外，二人亦相當賣力哄「皇太后」家燕姐開心。前晚（17日）一集，三人到訪有「天下第一長髮村」之稱的黃洛瑤寨，這對孖寶兄弟更親身上台和當地的紅瑤婦女舉行「成親」儀式，過程中二人和紅瑤婦女載歌載舞，更接連被摸屁股，逗得台下的家燕姐大笑兼拍爛手掌。

何廣沛+林正峰親身上陣，同當地嘅紅瑤婦女嚟一場「成親」儀式！（官方圖片）

家燕姐睇到好開心！（官方圖片）

孖寶兄弟在尋找美食方面亦是相當落力。主持們上天下海，體驗在隱世雲端Cafe浸住腳歎咖啡欣賞美景外，亦品嚐路邊攤檔滋味竹筒飯，而林正峰落力尋找美食的舉動亦獲家燕姐垂青：「峰峰，你每次發現都係食啊食啊食啊……不過好啱我！」而二人亦乘機「嗲」家燕姐親自餵食竹筒飯，林正峰更賣口乖：「覺得家燕姐餵畀我嘅飯特別甜！」而轉數快的家燕姐笑言：「因為有我啲口水！」互動相當搞笑。

林正峰自我感覺「非常油膩」？

除了路邊滋味，三人亦享用各式各樣盛宴，包括昨晚（18日）一集，以金桔為主題的「金桔宴」。當何廣沛將充滿霧氣的「金桔餅桂花煲藕」形容成「仙氣」時，林正峰即時賣口乖：「好似家燕姐，仙氣飄飄啊！」哄得家燕姐笑逐顏開。

除「金桔宴」，前晚（17日）的桂式「農家宴」亦令人胃口大開，當何廣沛即場將「待客肉」塞進口感似豬油撈飯的「鼎鍋飯」時，林正峰竟口快快形容自己「油膩」：「你嗰啲咁就叫邪惡？邊有得（同我）鬥呀？我油膩過你好多！」然後馬上意識自己用錯形容詞，但仍被何廣沛無情揶揄：「你係真係油膩過我哋好多嘅！」

至於今晚（19日）播出的最後一集，三人將體驗觀賞灕江兩岸美景的「興坪遊船」。家燕姐望見灕江，更想起其年輕時曾和修哥（胡楓）、吳君麗拍攝電影《灕江河畔血海仇》（1963年）的點滴，雖然時隔62年，但家燕姐對當年的拍攝細節印象深刻，十分厲害！想知道家燕姐會分享當年什麼精彩的拍攝點滴，而製作組又為三人預備了什麼行程，萬勿錯過今晚播出最後一集的《玩轉桂林懶人包》。