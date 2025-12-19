老友記｜燒味老闆自爆無師傅上網自學　逆襲成米芝蓮必比登推介店

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持飲食資訊節目《老友記》，今晚（19日）九點半TVB Plus（82台）播映最後一集。楊尚友繼續在西環覓食，推介一間進入米芝蓮名單的燒味店。



Christian推介西環一間燒味店，燒鵝做到皮脆肉嫩。（官方圖片）

今晚（19日）楊尚友（Christian）繼續在西環覓食，推介一間燒味店，該店憑一碗燒鵝髀瀨粉賣到街知巷聞，更連續多年成為米芝蓮必比登推介店。Christian認為「斬料」是香港一樣很重要的食物，可謂「由細食到大」，所以每一位香港人都是燒味專家。

香港人由細食「斬料」到大。（官方圖片）

西環名物之一的燒鵝髀瀨粉。（官方圖片）

該店的燒腩仔及叉燒同樣出色。（官方圖片）

今集介紹的燒味店可以分成兩個階段︰老店跟新店，老闆吳先生在舊舖接手姨丈的燒臘店時，燒味是靠別人供貨，直到搬到現在的新舖，他才扚起心肝炮製自家出品，他解釋說︰「因為焗住要自己做，嗰時連燒爐要用咩溫度先燒得最靚都唔知，咪慢慢燒日日試囉，試唔啱就掉。燒腩仔都係呢幾年先爆得靚，之前都唔識點爆。因為我真係無師傅，亦無人問只有上網睇。」

Christian幫手醃製燒鵝。（官方圖片）

吳先生想起當初開店，以為只是手板眼見功夫，每日傻到去別人店偷師學斬料，到正式埋砧板才知難，他笑說︰「開頭真係好慘，做到頂唔順走返去揸的士，老婆惟有請師傅頂我個位。初頭睇姨丈做真係以為好易，心諗佢攞啲貨返嚟斬都咁多客，實無問題啦。」事與願違舊客見換了老闆便調頭走，吳先生無奈說︰「直情30蚊嘅機會（幫襯）都唔畀我，一路做到無晒意氣，瞓唔到又喊，嗰時先知真係咁難。」好在吳先生有一位賢內助堅持及撐下去，兩夫妻努力下成功殺出血路，有了現時的光景，吳先生自豪說︰「以前姨丈啲客到而家只佔二成左右，其餘都係自己儲返嚟嘅新客。」