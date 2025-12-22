阿Bu訪問冇做功課遭網民轟唔專業　農夫力撐：我哋識超過廿年

農夫早前接受由姚家豪（阿Bu）主持的網上節目《會80》近日播出，隨即引起廣泛關注。節目訪問過程多次出現問題重複及內容欠深度的情況，期間阿Bu更即場承認「我唔知道問你哋咩嘢」的場面，惹起網上熱議。

阿bu訪問農夫冇做功課，遭網民轟唔專業。(網上截圖)

阿Bu在訪問期間向農夫提問「最窮試過係點？」，陸永即時回應「又問呢啲？」，C君則表示：「哇真係問，完全冇話tag落去，慢慢，總之份稿寫咗就問」，陸永亦表示相關問題「其實我哋真係講過好多次」。阿Bu隨即解釋曾於過往訪問中談及同一主題。有網民批評他準備不足，連過去問過的內容亦記不清。

農夫今日出席嘉年華活動。（吳子生攝）

今日（22/12）農夫現身中環嘉年華活動，就事件接受《香港01》訪問。陸永表示：「其實我哋不嬲都係咁樣溝通嘅，我唔覺佢嘅表現係強差人意，反而我覺得係達唔到大家個期望，係強差咗佢哋嘅意，而佢係好合我哋意嘅。」C君接著說：「其實大家唔知我哋同阿Bu同阿強佢哋都識咗20年，我估係超過 20年啦，20年前已經識，因為大家都喺商台，嗰陣時我哋都係咁相處，咁所以我哋就係咁相處。」陸永又說：「可能大家期望佢好多好正經訪問，但其實我哋相處就係咁樣，我唔係要幫佢平反，我想大家換另一個角度睇囉。」