存酒人｜蔣雅文時隔18年後拍劇　Soler大孖Julio還原出道樣勾回憶

ViuTV原創劇《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。



《存酒人》講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。（公關圖片）

蔣雅文與Soler成員Julio罕有演出

昨晚播出的第一集，就有8、90後童年回憶人物蔣雅文（Mandy）和Soler成員Julio成為首個故事的主角。二人已多年未有在香港參與幕前演出，相信會勾起不少觀眾的回憶。上次拍戲已是18年前的Mandy坦言今次劇本內容令她很感動：「可能自己都有返咁上下人生經驗，所以有時候都會懷念過去。過去有好多回憶的而且確經歷完、吸收完啲養份先會喺度。劇本都係想帶出咁樣嘅Message」。第一次合作的Many和Julio於戲外有不少共通點，她笑言二人同是處女座、少少混血和父母性格亦十分相似。Mandy分享指幕後團隊在選角的過程中直覺二人會有火花和共鳴，令她未開始時已十分期待合作。

蔣雅文時隔18年再次拍戲。（公關圖片）

蔣雅文坦言今次劇本內容令她很感動。（公關圖片）

Julio大讚劇本角色很有魅力

而Julio分享指同是被劇本吸引，又大讚角色很有魅力：「角色有種我好鍾意嗰啲好似好頹廢又翻生嘅感覺。成個劇本結構都幾鍾意。存酒呢樣嘢，每一支酒都有一個人嘅故事。透過每一集，希望大家明白好多我哋認為無乜意思嘅嘢，其實後面可能有個故事、歷程。多啲留意身邊嘅人同細微嘅嘢，可能會搵到啲好矜貴嘅體驗」。今次劇集令久未在香港拍攝的Julio重遇很多熟悉的臉孔，十分開心：「今次有差唔多同時間出道嘅一班演員，甚至乎我嘅造型都似返當時出道嘅樣，好似翻返去出道個陣嘅感覺」。

Julio分享指同是被劇本吸引，又大讚角色很有魅力。（公關圖片）