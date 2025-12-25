44歲金莎獲小19歲男友在冰島求婚　曾被嘲「母子戀」終修成正果

現年44歲的內地女星金莎，其感情生活一直備受矚目。昨日（24日）平安夜，金莎於社交平台高調官宣，獲年輕19歲的男友孫丞瀟求婚，消息瞬間閃爆全網，成為娛樂熱話。



金莎獲男友孫丞瀟在冰島求婚。（微博＠金莎）

兩人相差19歲曾被嘲「母子戀」。（微博@金莎）

冰島浪漫求婚

據悉，求婚儀式發生於2025年12月23日。孫丞瀟精心挑選了冰島鑽石沙灘作為求婚地點，孫丞瀟單膝跪地獻上戒指，金莎感動含淚答應，兩人隨即在海浪與冰川前甜蜜擁吻。翌日金莎以簡潔的文案「事件 求婚」配以時間地點官宣，獲無數網民祝福。

金莎以簡潔的文案「事件 求婚」配以時間地點官宣，獲無數網民祝福。（微博@金莎）

年齡差距大被嘲「母子戀」

這段相差19歲的「姊弟戀」自2022年公開以來，一直不被看好，更被網民狠批為「母子戀」。孫丞瀟曾被貼上「軟飯男」標籤，指他依附女方資源。然而，他憑藉實際行動成功洗底，包括曾為金莎在53天內煮出159道不重樣菜式，且主動提出「婚前財產公證」，直言：「不讓錢進我口袋，就不會被戳脊梁骨。」更曾因緋聞連發15個「不是我」闢謠，表現出對金莎的極致忠誠。

這段相差19歲的「姊弟戀」自2022年公開以來，一直不被看好，更被網民狠批為「母子戀」。（微博＠金莎）

「甜歌皇后」情路坎坷

現年44歲的金莎曾是不少人的青春偶像，其代表作《星月神話》傳唱度極高。她過去在戀愛真人騷中曾透露自己渴望愛情但標準極高，多年來一直單身，被封為演藝圈「剩女」。她曾自謙「好男人不流通要趁早搶」，如今終於與孫丞瀟修成正果，網民紛紛形容這是現實版的《狙擊蝴蝶》，更笑言：「只要保養得好，老公還在讀幼稚園。」

金莎曾透露自己渴望愛情但標準極高，多年來一直單身，被封為演藝圈「剩女」。（微博@金莎）