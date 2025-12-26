陳偉霆首談為人父感受　自摑悔疚因一事傷透媽媽心

現年40歲的陳偉霆（William）早前大方官宣榮升人父，近日他就在社交平台發布了一段接受內地媒體訪問的影片。在影片中，他流露出罕見的慈父一面，甜笑分享與兒子的温馨點滴，他直言兒子出生不僅是他身份的轉變，更是人生重啟的契機。另外，他亦自揭因父親去世，年少時會感到非常自卑，更做出令母親傷心流淚的傻事，現在有了兒子後才重新審視自己。

藝人陳偉霆（William）日前大方官宣榮升人父。（陳偉霆微博）

陳偉霆榮升人父後首發聲

陳偉霆早前（10月18日）於社交平台官宣榮升人父，他在接受訪問時首次談及為人父的感受，坦言：「我不能連第一步當爸的勇氣都沒有」。自覺這不僅是身分的轉變，更是人生重啟的契機。

陳偉霆早前於社交平台官宣榮升人父。（陳偉霆微博）

在訪問中，陳偉霆流露出罕見的慈父一面，深情回憶起兒子出生後兩個刻骨銘心的瞬間，就是第一次捕捉到孩子睜開眼睛的剎那，以及父子間初次肌膚相親的感動時刻。他描述當時自己已急不及待脱去上衣，將軟糯的兒子擁入懷中skin to skin，那一刻他的感覺是「感覺自己心化了」。他又笑言照顧兒子趣事，指出在幫兒子換尿片時常有驚喜，揚言兒子總會在換（尿片）的時候喜歡尿尿，『啾』一下給他一個驚喜。

陳偉霆回憶湊仔趣事。（影片截圖）

陳偉霆回憶起與兒子相處瞬間，得意又自豪的小表情。（影片截圖）

另外，陳偉霆說他受到書籍《何以為父》啟發，意識到作為父親需足夠強大才能保護家人，妻子懷孕時他不惜推掉大量工作，只為能專注陪伴在身邊。他亦坦言，孩子的出生讓他「重新再活一遍」，並對育兒有獨到見解，他明確表示未來培養孩子時學習成績不重要，擁有健康的身心與正確的價值觀才是核心。

陳偉霆說他受書籍《何以為父》啟發，意識到作為父親需足夠強大才能保護家人。（影片截圖）

陳偉霆自摑悔疚昔日傷透母心

從昔日17歲簽約英皇後經歷多年低潮，到如今北上爆紅，陳偉霆這種對家庭責任的重視，源於他童年時的缺失。陳偉霆罕有重提童年喪父的創傷，他自揭父親在他13歲時便撒手人寰，令他飽受旁人冷眼，甚至被嘲笑「有媽生沒爸教」，導致他年少時非常自卑。陳偉霆回憶起指至今仍銘記父親「頭七」那晚，他抱着母親許下承諾：「如果爸爸回不來，以後由他來陪她。」他覺得他需要振作起來，頭抬得越高，別人才不敢欺負他。

17歲的陳偉霆參加比賽奪獎，後簽約英皇娛樂。（陳偉霆個人IG賬號）

然而，自卑心作祟曾令他做出令母親傷心的傻事。在影片中陳偉霆憶述曾因不想同學知道自己來自單親家庭，竟在中學畢業典禮上，拒絕讓前來的母親出席，導致母親當場落淚。這段往事被他視為人生最糟糕的回憶，在講述的過程中，愧疚的他更忍不住掌摑自己的臉，直斥當年的自己很差勁。

陳偉霆講述讓母親落淚過程。（影片截圖）

陳偉霆直言：「如果能時光倒流，我肯定希望可以回到那一瞬間，牽著媽媽的手，說『這是我媽，I'm proud of my mom，把我養成這麼帥的一個男生。』」如今有了兒子，他坦言有了新的人生視角，多了一份沉甸甸的父親責任，他決心走出自卑陰霾，成為家人的最強後盾。