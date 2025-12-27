2025必看陸劇回顧｜《許我耀眼》零宣傳仍爆紅　卻火不過這神劇

雖說現在韓流強勢當道，但陸劇市場的熱度依舊不容小覷！2025年陸劇再度呈現百家爭鳴的局面，各大作品不僅在收視率上演你追我趕的戲碼，更在網路討論度上掀起一波波討論熱潮。



從堪稱現象級陸劇的《難哄》、流量飆破15億的《許我耀眼》，再到開播首日即刷新各平台紀錄的《天地劍心》，不論是古裝大戲還是現代都會劇，每一部都憑藉引人入勝的劇情張力和鮮明的角色塑造，牢牢抓住觀眾的目光。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十大人氣最高的年度陸劇。其中，由劉宇寧主演的《折腰》與《書卷一夢》一口氣攻佔兩個名次，他不僅憑藉作品成功逆轉形象與口碑，也連帶助攻兩部大作的討論度；而古裝男神成毅更是不遑多讓，他的《赴山海》與《天地劍心》同樣穩居前十名，成為年度必看代表作。

究竟在這場激烈的陸劇爭霸戰中，誰能拔得頭籌、拿下今年最受歡迎的人氣冠軍呢？答案馬上揭曉！

【懶人包】一個圖輯看清2025年Top 10人氣陸劇：

+ 15

No.10 《水龍吟》

《水龍吟》可說是年末陸劇的壓軸黑馬，不只一開播就刷新芒果TV近五年的新劇收視紀錄，在熱播期間還一度登頂內地戲劇熱度榜，就連同期上映的《暗河傳》、《天地劍心》也無法撼動其人氣。此外，該劇在Netflix台灣也拿下收視第2名佳績，僅次於舒淇、李心潔主演的台劇《回魂計》，流量高達2.61億，成績斐然。

《水龍吟》改編自作家藤萍的小說《千劫眉》，其將奇幻、武俠與愛情三元素巧妙融合，劇情緊湊又燒腦，而羅雲熙所飾演的唐儷辭更被譽為教科書級演技，尤其「十秒三階表情」成討論焦點，他將角色腹黑與機智特質完美詮釋到位，收穫不少粉絲盛讚。除了卓越的演技外，劇中的武打特效同樣令人驚艷，可說是神還原原著小說《千劫眉》的武打場景，視覺效果十分震撼。另外，在佈景與妝造上更是精緻講究，從服裝細節到場景設計都充滿美學巧思，讓網友直呼：「眼睛都不夠看。」

No.9 《無憂渡》

開播即引爆話題的《無憂渡》是一部充滿玄幻懸疑的古裝劇，改編自半明半寐的小說《半夏》。故事背景設定在人妖共存的世界，由身懷異能的捉妖師，搭檔天生擁有陰陽眼的少女，一同破解一樁樁離奇詭譎的案件。全劇其採單元劇形式呈現，富含濃厚的聊齋風格元素，成功營造出中式恐怖的志怪氛圍，再加上人妖之戀的奇幻設定，因此自開播起便迅速吸引大量觀眾入坑。

《無憂渡》佳評如潮，不僅在愛奇藝平台熱度突破9,500，更一舉登上全球14個國家與地區的熱播榜冠軍，話題影響力橫掃海內外。此外，該劇在豆瓣開出7.3高分，隨著劇情推進更攀升至7.5分，除了完勝《藏海傳》的7.1分外，還穩坐愛奇藝年度最高分古偶寶座，在2025年古裝劇中堪稱佼佼者。雖然虐心的結局令不少觀眾意難平，但整體而言可說是口碑與人氣雙收，是今年不可錯過的高分古裝玄幻劇之一。

No.8 《天地劍心》

《天地劍心》又名《狐妖小紅娘王權篇》，同時也是《狐妖小紅娘月紅篇》、《淮水竹亭》姊妹作完結篇。該劇自開播起便自帶高話題度，以王權富貴（成毅飾）與清瞳（李一桐飾）的虐戀為主線，而劇中成毅所飾演的王權富貴以肉身擋萬劍、守護清瞳的名場面，被不少戲迷封為古裝悲劇美學的天花板；他與李一桐所組成的「權瞳CP」，情感張力十足，成功吸引大批觀眾入坑二刷，在網絡上掀起大量討論熱潮。

《天地劍心》（《天地劍心》劇照）

製作層面上，《天地劍心》在特效與武術設計上都具有相當出色的水準，再搭配緊湊的劇情與甜虐交織的戲碼，讓整體觀劇體驗相當具有沉浸感，也一度被視為仙俠劇的全新標竿。可惜的是，該劇雖在愛奇藝平台刷新紀錄，但其熱度卻呈現高開低走的狀態，最終豆瓣評分僅落在6.0分，未能完全兌現開播時的高期待。即便如此，《天地劍心》仍憑藉成毅的古裝魅力與無法超越的悲劇美學名場面，強勢擠進本次排行榜第八名，人氣依然不容小覷。

No.7 《赴山海》

《赴山海》改編自溫瑞安的小說《神州奇俠》，講述現代「鹹魚」網文作家肖明明意外穿越到自己筆下的武俠世界，並以小說男主角蕭秋水的身分展開冒險。該劇憑藉成毅的強勢加持，使其在播出前便於騰訊、愛奇藝兩大平台上突破481.3萬總的預約量，開播後熱度更是一路狂飆，總播放量不只突破13億大關，甚至一度輾壓《慶餘年2》，登上熱度冠軍，聲勢可說相當驚人。

該劇最大的亮點就在於成毅一人分飾三角，從都市社畜「肖明明」，到滿腔熱血的大俠「蕭秋水」，再到腹黑反派幫主「李沉舟」，三個截然不同的人設輪番登場，成毅都能游刃有餘輕鬆切換，充分展現強大深厚的演技功底。此外，他親自上陣的大量高難度武打場面，也為《赴山海》增添不少觀劇爽感。雖然該劇收視屢開紅盤，但後續口碑卻逐漸出現反轉，從劇情慘遭魔改、特效略顯粗糙、故事線太瑣碎等，全都成為網友熱議焦點。

No.6 《凡人修仙傳》

《凡人修仙傳》改編自忘語的熱門仙俠小說，原作小說連載長達五年多，2010年還曾推出動畫劇，在小說和動畫界已累積了龐大的死忠粉絲群，因此這部劇可說是未播先火。該劇由陸劇男神楊洋攜手北舞校花金晨領銜主演，故事講述普通的山村窮小子韓立，在因緣際會之下踏入江湖小門派，展開一段修煉成仙的奇幻旅程。

《凡人修仙傳》不僅以高收視率榮登浙江衛視2025年度收視冠軍，其網播量更是衝破16億，豆瓣評分高達7.5分，甚至比《藏海傳》、《大奉打更人》等大男主古裝劇評分都還高，網譽年度高品質古裝劇代表作之一。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年8月13日，當日聲量高達1,326筆，一名網友在臉書社團分享《凡人修仙傳》的觀後感，吸引網友熱烈討論：

「好看，主角演的不錯，特效堪比電影，看得很爽。」

「不得不說，這部的特效跟武打動作確實不錯」

「這小說太紅，沒改編的太離譜，絕對可看」



No.5 《藏海傳》

由肖戰主演的權謀復仇劇《藏海傳》可說2025年度古裝大劇，故事講述滅門慘案倖存者「藏海」如何一步步成長為足智多謀的謀士，最終揭露滅門真相，成功為家族洗刷冤屈。該劇在各大平台表現驚人，除了在網絡播放量突破20億外，CCTV-8首播更創下近三年古裝劇收視新高，而《藏海傳》也穩居Disney+收視冠軍，成為紅遍海內外的現象級作品。男主角肖戰還憑藉此劇人氣再度飆升，一舉拿下微博5月演員熱度冠軍，在網絡上的討論度居高不下。

（《藏海傳》劇照）

值得一提的是，《藏海傳》是由《甄嬛傳》導演鄭曉龍親自操刀，因此在服化道設計方面展現出極高的製作水準，劇中融入18項非遺元素，包含榫卯結構營造技藝、皮影戲、藥發木偶、木雕技巧等，在在彰顯傳統文化的魅力；再加上肖戰的魅力加持，更是讓該劇直接衝出單集流量破億的亮眼成績：

「私心No.1當然是肖戰啦！！！藏海這角色真的太有魅力了」

「看了那麼多，肖戰顏值還是最頂！」

「肖戰本身就帥，演技又好，無庸置疑的讚」



No.4 《書卷一夢》

《書卷一夢》改編自晉江作家蓬萊客的同名言情小說，是一部把穿書玩出新花樣的古裝愛情劇。講述小喬與魏家主公魏劭在家國情仇之中互相博弈，並展開愛恨交織的情感糾葛。劇中也巧妙增添許多喜劇元素與反諷橋段，成功引發網友大量討論與二創熱潮。而演員的表現同樣是不容忽視的亮點，不只劉宇寧一人分飾三角、反差感炸裂，就連女主角李一桐也在劇中貢獻不少名場面，她以各種花式死法製造笑點，再加上反套路的喜劇穿越設定，收穫了不少高人氣的好評。

播出初期，《書卷一夢》熱度表現亮眼，甚至一度輾壓楊紫、李現的《錦繡芳華》與孟子義、劉學義的《桃花映江山》，並在多個榜單登頂，豆瓣評分也達到了7.1分。 不過，隨著劇情持續推進，收視呈現高開低走的狀態，最終仍靠劉宇寧強大的粉絲黏著度撐場，實屬可惜：

「這部很搞笑，根本是搞笑劇來著」

「這部好看，我覺得有突破穿越劇的感覺，而且他的配角們都很有光環」

「我覺得這部很好看呀，怎麽討論都不看好」



No.3 《許我耀眼》

《許我耀眼》堪稱2025年最讓人跌破眼鏡的黑馬之作，在「零宣傳、零炒作」的狀態下空降上線，卻創下開播即爆紅的奇蹟表現，不只總流量衝破15億，騰訊熱度峰值更突破32,000，直接穩坐年度平台劇王寶座；而在台灣Netflix上線後，同樣勢如破竹拿下收視亞軍，口碑與人氣雙線飆升。

該劇改編自張悅然小說《大喬小喬》，講述在都市精英沈皓明（陳偉霆 飾）與電視台主播許妍（趙露思 飾）之間的愛情故事，劇情以「假面夫妻」為切角，男女主角從互相猜忌、試探，到逐漸揭開彼此心防，這種既拉扯又充滿張力的情感模式，成為全劇最大亮點，而陳偉霆和趙露思也憑藉此劇再創人氣高峰。網友分享:

「這部戲最大的收穫是看到崩壞的陳偉霆」

「露思的哭戲真的很容易一秒讓人共情」

「趙露思的戲外遭遇，很有許妍角色的代入感」



No.2 《折腰》

《折腰》改編自晉江作家蓬萊客的同名言情小說，講述小喬（宋祖兒 飾）與魏家主公魏劭（劉宇寧 飾）這對世仇家族的男女主角，從相互猜忌到真心相愛、化解世仇的故事。其中，該劇最大的看點莫過於男女主角之間的化學反應，甜中帶虐、虐裡藏糖，讓不少觀眾直呼「一集比一集更上頭」。

值得一提的是，《折腰》開播首日播放量即衝上2,359萬，在內地騰訊站內熱度更是火速突破26,000大關，其速度之快可說是遠超虞書欣、丁禹兮的《永夜星河》；而在貓眼熱度戲劇榜上，《折腰》也成功登頂，創下收視與口碑雙雙飆高的佳績。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點出現在5月30日，也就是在《折腰》迎來最終章的隔天，因男女主角的圓房吻戲又甜又慾，大結局完美收官，創下當日聲量高達2,756筆。不少網友對結局表示相當滿意，紛紛留言大讚：

「導演真的懂觀眾想看什麼」

「這就是古偶應該有的結局」

「這部劇從頭到尾沒拉垮，甜寵控圓滿下線」



No.1 《難哄》

毫無懸念，2025年度陸劇人氣王由現象級爆款《難哄》強勢奪下，該劇憑藉高達 89,454 筆聲量一舉登上討論度冠軍，堪稱「開播即封神」的陸劇代表作。其改編自作家竹已的同名小說，故事講述了溫以凡與高中同學桑延久別重逢的故事。原著本就擁有大批死忠書迷，再加上姐妹作《偷偷藏不住》所累積的人氣加持，讓《難哄》未播先火，上線後更是長期霸榜收視與話題。該劇不只榮登Netflix非英語區全球觀看排行榜第六，還在台灣、香港、新加坡等地的Netflix熱播榜單稱冠，甚至在播畢數個月後熱度仍未完全散去，可見這股「難哄效應」十分驚人。

《難哄》劇照

《難哄》的高人氣不只反映在收視率上，從周邊商品也可看出盛況。在該劇熱播期間，台灣多家知名烘焙品牌，如85度C、聖保羅等，紛紛推出劇中同款草莓蛋糕，掀起粉絲搶購熱潮；今年6月，《難哄》於台北中山站舉辦快閃店活動，一開幕便湧現排隊人潮，足見其影響力之強大。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在5月23日，當日聲量達1,893筆，《難哄》導演瞿友寧於粉專宣布推出影集寫真書，吸引大批網友留言：

「瞿導拍得好好，很喜歡，已經好幾刷了」

「真的很謝謝有寫真書可以收藏」

「謝謝導演拍給我們的桑延跟溫霜降，看完了每天還要再看一下，刷一下花絮照片剪輯」



分析說明：

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



2025年年度人氣十大陸劇Top 10（網路溫度計DailyView授權使用）

2025年年度人氣十大陸劇Top 10（網路溫度計DailyView授權使用）

延伸閱讀：

趙露思衝第二、黑馬是他！2025「陸劇主角」人氣TOP 10

《他為什麼依然單身》開播即爆紅 11月陸劇口碑大洗牌！《梟起青壤 》熱度開高走低？

一句歌詞秒進追劇氛圍感！《Kpop 獵魔女團》、《折腰》、《錦月如歌》哪首OST你最愛？

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】