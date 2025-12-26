罰罪2劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋人物關係圖＋角色簡介

《罰罪2》陸劇又名《罰罪之英雄簡史》。有孫然、袁金松、彭琛然、李明康作為編劇，天毅、易勇為執導，由黃景瑜、王傳君、梁潔、李幼斌領銜主演的一套以刑偵懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《罰罪2》是由黃景瑜、王傳君、梁潔、李幼斌領銜主演的一套以刑偵懸疑為題材的電視劇。（微博@罰罪官微）

《罰罪2》電視劇情大綱

《罰罪2》以漢洲都市發展過程中衍生的嚴重刑事案件為切入點，深度剖析法治社會下的光影交鋒。故事核心圍繞秦楓（黃景瑜 飾）與犯罪集團展開的生死博弈，並細膩刻劃了執法人員在面對家庭羈絆與利益集團誘惑時，內心產生的複雜情感與立場拉扯。

全劇的主軸聚焦於秦楓與劉天也（王傳君 飾）這對異姓兄弟的宿命糾葛，透過兩人的對立與牽絆，揭示人性深處的幽微維度以及在道德邊緣徘徊的劇烈衝突。劇情的敘事節奏明快且懸念迭起，透過環環相扣的案情，有力地彰顯了在正邪對立的抉擇面前，守護法治信仰與正義公理的強大精神力量。

《罰罪2》播出時間｜最新追劇日曆

《罰罪2》電視劇幾時播?《罰罪2》於12月26日播放，一共有40集，由愛奇藝播放。

12月25日，VIP會員19:00更新6集；12月26日起，VIP會員每日18:00更新2集；1月10日-1月13日VIP會員停更；1月14日起，VIP會員每日18:00更新1集。

《罰罪2》追劇日曆（微博@罰罪官微）

《罰罪2》人物關係圖

《罰罪2》人物關係圖（微博@罰罪官微）

《罰罪2》演員

黃景瑜 飾 秦楓

黃景瑜 飾 秦楓（微博@罰罪官微）

王傳君 飾 劉天也

王傳君 飾 劉天也（微博@罰罪官微）

梁潔 飾 文江燕

梁潔 飾 文江燕（微博@罰罪官微）

李幼斌 飾 葉天佑