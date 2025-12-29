剝繭劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖+角色簡介

《剝繭》陸劇，有莊絢維、魏天一、王婷、王昱為、黃懷英作為編劇，莊絢維、陳冠仲、李晉瑞為執導，由羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖領銜主演的一套以刑偵懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《剝繭》電視劇情大綱

驪城公安局法醫界的青年才俊齊思哲（羅雲熙 飾），其女友俞菲不幸喪生於車禍，但他始終堅信這絕非單純意外，而是有人在暗中佈局。為了親手揪出真兇，他毅然轉任河城市公安局，企圖從各類命案中搜尋線索，卻沒想到接踵而來的是一連串挑戰感官的詭秘懸案——從被重重蛛網包裹的遺體，到標本室福爾馬林內離奇出現的失蹤屍體。

在重重險阻中，齊思哲與拍檔祝青越（劉雅瑟 飾）及韓烽（江奇霖 飾）強強聯手，以精準的醫理技術與偵查手段剖開迷霧。最終，那宗牽連甚廣、與俞菲之死密不可分的「原鑽」毒品重案，其背後隱藏的罪惡冰山亦隨之逐步顯露。

《剝繭》播出時間

《剝繭》電視劇幾時播?《剝繭》於12月29日播放，一共有21集，由優酷視頻、咪咕視頻播放，會員首日12:00更新4集；12月30日至31日每日更新2集，SVIP 每日提前看多一集。

《剝繭》演員

羅雲熙 飾 齊思哲

原驪城公安局法醫，後入職成為河城市公安局刑偵大隊的法醫。

劉雅瑟 飾 祝青越

河城市公安局刑偵大隊副隊長。

江奇霖 飾 韓烽

河城市公安局刑偵大隊隊長。