71歲成龍自爆與房祖名斷聯　一句說話罵走兒子　道歉嘆昔日太嚴格

國際功夫巨星成龍大哥雖然年屆71歲，但依然魄力十足活躍於影壇。近日他在出席新片《過家家》的首映禮宣傳活動時，罕有地大談家事，更自爆與兒子房祖名的關係現狀，令人唏噓。



國際功夫巨星成龍大哥自爆與兒子房祖名一年大概只通一次電話，現在更是已經斷聯了。（影片截圖）

成龍透露，父子原本的互動頻率極低，一年大概只通一次電話。他坦言自己平日沒事不會主動找兒子，反而更怕兒子突然來電，直言：「他一打電話給我就有問題。」由於成龍本身沒有使用個人社交軟件的習慣，兒子平日發照片或送禮物，都只能透過助理代為傳達，父子間猶如隔了一道牆。

成龍與兒子房祖名的合照。成龍自爆父親節時一句說話罵走個仔，從此父子倆再也沒有打過電話。（網上圖片）

成龍更自揭因自己習慣性「說教」，導致父子關係一度降至冰點，甚至徹底斷聯。他憶述有次房祖名在父親節打來送祝福，結果卻被他嚴厲訓斥：「以後生日不要打給我，父親節不要打給我，每天打給我，知道嗎！」這番原意是希望兒子平日多關心的說話，卻因語氣過重直接「把兒子罵回去了」。結果弄巧成拙，房祖名從此真的再也沒有打過電話來，僅靠助理作中間人傳話。

成龍一家人的合照。成龍認為生日不需要各種節日儀式感，「每天都可以是節日」。（網上圖片）

對於這種獨特的相處模式，成龍在現場分享了一套頗具個人風格的生活育兒哲學。他直言不需要各種節日儀式感，認為「每天都可以是節日」。他強調為人子女要對父母好，不應只在生日或過節才做表面功夫。他更以自己為例：「為什麼清明一定要去拜山呢？我年三十、大年初一去拜山，一部車都沒有，整個山就我一個人，多舒服啊！」這種打破傳統的觀念隨即在網上引起了熱烈討論。

回首往事，成龍在台上感性承認，以前對兒子的要求實在太過嚴格。隨著年歲增長，他坦言自己現在已沒有那麼多執著，心態變得平和。如今對於房祖名，這位昔日嚴父唯一的願望只剩下最簡單卻最真摯的期盼：「希望兒子平平安安、開心就好。」