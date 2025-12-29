中年好聲音4丨馬浩宜感情爆燈全靠嗌交　大馬許雲妮沙聲震撼全場

《中年好聲音4》昨晚（12月28日）播出第六集， 一共誕生3名5燈選手，包括了35歲行政助理馬浩宜及40歲馬來西亞過江龍—駐唱歌手許雲妮。35歲馬浩宜唱《If no one will listen》感情爆燈，全靠前一晚三更半夜同老公嗌交？40歲馬來西亞過江龍許雲妮憑「Smoky Voice」特色沙聲技勁四座，連「手緊王」周國豐都激讚：「我覺得你喺呢個舞台上面應該有排行。」



香港賽區暫時Total誕生咗六名五燈選手。（官方提供）

馬浩宜感情爆燈全靠前一晚同老公嗌交

馬浩宜演唱時不但全情投入，而且歌唱技巧高超，不但令海兒聽到露出驚艷樣，亦收穫評審一致好評，大讚她唱得相當有感情！肥媽：「佢Deliver到（首歌）嘅message，佢係一個好享受舞台嘅人」，張佳添：「你今次比海選仲精彩，因為呢首歌嘅難度再高啲，再刁鑽啲，好多音上上落落，你可以突然啲Head Voice上到好鬼死靚，你唔係淨係用技巧去impress我哋，你係好好感情。呢首歌如果計分嘅話，90幾分閒閒地。」就連出名手緊的周國豐，亦讚馬浩宜揀歌揀得好聰明：「你都幾聰明地知道自己嘅強項喺邊。」

35歲行政助理馬浩宜演唱歌曲分別為《If no one will listen》。（官方提供圖片）

而馬浩宜除了唱歌了得，綜藝感亦滿滿！當她演唱完畢後，除感嘆踏足《中年》舞台「原來真係會喊」之餘，又笑言《If no one will listen》其實是向老公「憑歌寄意」，馬浩宜：「我尋晚半夜三更同我老公鬧交，所以我頭先爭啲喊呀講到……我想話畀佢，我呢首歌係唱畀佢聽嘅。」馬浩宜日前在個人社交網還分享了海選時的難忘點滴，字裏行間流露了她為了參賽、如何爆發驚人意志力：「我記得海選嗰陣BB得7個幾月大，BB嗰陣時仲係每晚飲4支120ml嘅夜奶，餵完夜奶我仲可以一早11點去到TVB海選，啲就係當媽嘅力量。」

馬浩宜透露參加《中4》海選時因為BB仲飲緊夜奶，所以啲Schedule都幾地獄。佢笑言首參賽歌曲其實係同老公「憑歌寄意」，勁有幽默感。（官方提供圖片）

馬浩宜動靜皆宜

觀乎個人社交網，絕對可以動靜皆宜形容馬浩宜，在個人簡介中自稱「愛唱歌愛柔道愛煮同食愛瑜伽的178cm香港女生」的她，除有不少出騷經驗，更是柔道狂熱份子，有不少出賽經驗；而馬浩宜在個人社交網撰寫的柔道精神，亦反映了她是一個愛上了就不放棄、全情投入的人，馬浩宜：「我對柔道嘅熱誠從來無減退，只有越嚟越多，任何嘅進步、突破，帶比（畀）我嘅滿足感，只（有）台上唱歌先可以媲美。」、「儘管當年同我一齊打柔道嘅人，大部分已經無再玩，或者大家對柔道嘅睇法已經改變咗，我都只會對柔道更加熱愛，帶住充滿熱熾嘅心繼續練習，再Enjoy練習完既酸痛。」

馬浩宜係愛狗之人。（官方提供圖片）

馬浩宜更是一個柔道狂熱份子，有不少出賽經驗，睇吓佢比賽個樣幾認真。（官方提供圖片）

許雲妮特色沙聲技勁四座 連「手緊王」周國豐都激讚

至於演唱《What’s up 》的許雲妮，聲音沙啞得來相當有特色及感染力，才開口唱了數句，已獲肥媽及谷婭溦火速撳燈；愈唱愈有信心的雲妮，唱到後段更是力量大爆發，獲出名閹尖的周國豐大讚有排玩。谷婭溦：「我一路跟你打拍子、跟你一齊唱，我畀你嘅歌聲感染咗。我好鍾意你把聲，好鍾意你嘅Smoky Voice，沙沙地好正。」連出名手緊的周國豐都忍不住大讚許雲妮潛力無限：「你見到燈著晒就有番個信心，於是你好自然地個力量就開始出到嚟，呢首歌如果冇力量，成首歌嘅氣氛同意思都冇晒。我覺得你喺呢個舞台上面應該有排行，加油。」

40歲馬來西亞過江龍—駐唱歌手許雲妮，演唱歌曲為《What’s up 》。（官方提供圖片）

現為三位小朋友母親的許雲妮，於飛來香港參加《中4》海選時，曾在個人社交網發文透露，是受到兒子的啟發，才重拾繼續追逐音樂夢的決心：「我：哥哥，我問你啊，如果有一天你比賽輸了，你會像我這樣難過嗎？還是你會覺得無所謂？兒子：I will just try again lo。」、「那一刻我突然明白，人越長大，越容易被得失心所困擾。而孩子最寶貴的，就是那份純粹的莫忘初衷——跌倒了，再站起來就好了。」、「為了成為兒子的好榜樣，為了再次感受那份單純的勇氣，我決定付諸行動，飛去香港參加《中年好聲音》海選。」

「3小孩之母」許雲妮身形弗到漏油。（官方提供圖片）