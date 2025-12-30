林俊傑公開認愛女友七七｜女方小腹微凸疑似懷孕　經紀公司咁回應

歌手林俊傑（JJ）12月29日晚藉著母親70大壽的喜慶日子，在社交平台曬出全家福，正式公開與美籍華裔女友七七的戀情。不過，網民焦點卻落在七七身穿的寬鬆白色針織裙上，因照片中腹部線條疑似微凸，隨即猜測她已懷孕，甚至懷疑二人是「奉子成婚」。對此，林俊傑經紀公司火速作出回應，斬釘截鐵否認懷孕傳聞。



林俊傑毫無預警下公開認愛女友「七七」。（林俊傑微博圖片）

林俊傑公開認愛

12月29日晚，華語樂壇天王林俊傑突然在社交平台上拋出震撼彈，趁著為母親慶祝70大壽的大好日子，罕有地高調「放閃」。他曬出一張與女友及父母同框的溫馨合照，正式對外官宣戀情。JJ更感性地配文寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」字裡行間洋溢著滿滿的幸福感。

23歲的七七是一名網紅。（IG@annalisaqiqi）

據悉，JJ這位神祕的另一半是美籍華裔女友七七。在曝光的全家福照片中，一家人齊聚一堂，氣氛相當樂也融融。女友七七不僅外型亮眼，更與林媽媽互動親密，表現得落落大方，被外界普遍解讀為早已順利「過關」，獲得了林家長輩的高度認可。

23歲的七七是一名網紅，為模特兒出身，家庭背景優越。(小紅書@Annalisa七七)

林俊傑女友「七七」，七七自稱是美籍華裔，但其實是廣東人。。（IG@annalisaqiqi）

林俊傑女友七七疑似懷孕

然而，這張充滿喜氣的照片卻意外引發了另一波熱議。部分眼尖的網民將焦點集中在七七當晚的衣著打扮上，只見她身穿一條剪裁寬鬆的白色針織裙，由於站位遮擋加上衣物褶皺的視覺效果，令其腹部線條看起來似乎有些微隆起。這隨即引發了網民的無限聯想，紛紛揣測女方「孕味極濃」，甚至有人大膽推斷她可能「小腹微凸已懷孕4個月」，質疑二人是否「奉子成婚」。

七七當晚由於站位遮擋加上衣物褶皺的視覺效果，令其腹部線條看起來似乎有些微隆起。（林俊傑微博圖片）

網民揣測女方「孕味極濃」。（網上圖片）

甚至有人大膽推斷她可能「小腹微凸已懷孕4個月」，質疑二人是否「奉子成婚」。

面對這波來勢洶洶的「看圖作文」節奏，林俊傑所屬的經紀公司反應極快，在官宣當日便火速出面「撲火」闢謠。公司發言人明確否認了懷孕傳聞，並強調林俊傑目前的狀態是「過得很開心」，現階段會將重心放在「生活與工作」的平衡上。至於外界關心的結婚等人生大事，公司則表示「目前沒有具體的計劃」。這番簡潔直接的回應，成功在第一時間掐斷了謠言進一步發酵的可能性，讓焦點回歸到對這對新人的祝福之上。