71歲男演員被18歲囝嫌棄太老　被誤認爺孫兒子自卑當眾撇手拒認親

近日，內地資深男演員、曾飾演《情深深雨濛濛》「陸振華」一角的寇振海，在社交平台發表長文《一位老父親的獨白》，自爆與18歲兒子之間的隔閡。現年71歲的他，面對青春期的兒子感到既愧疚又無力，引發大批網民熱議。

寇振海曾飾演《情深深雨濛濛》「陸振華」一角。（網上圖片）

寇振海與兒子53歲年齡差

寇振海與兒子年齡相差53歲，導致孩子在成長過程中背負了沉重的社交壓力。他透露兒子初中時，兩父子參加校園活動，寇振海難掩老態被同學誤認為「爺爺」。兒子當時極度自卑，隨即撇開父親的手，隨後質問：「爸，你為什麼這麼老才生我？」，此後在學校更不願提起父親。

寇振海與兒子年齡相差53歲，曾被誤認兩人是爺孫。（網上圖片）

寇振海因拍戲錯失兒子所有「第一次」

除了年齡問題，陪伴缺失亦是主因。寇振海坦言兒子出生時，他正值53歲「高齡」仍忙於拍戲。兒子第一次說話、走路等珍貴時刻，他通通不在現場，只能靠電話聽聞。他自責演過無數慈父，卻在現實人生中留下了「最真切、最無力」的愧疚，錯過了兒子最重要的成長階段。

寇振海坦言因拍戲錯失兒子所有「第一次」。（網上圖片）

父子通話僅數分鐘

如今兒子已18歲升上高三，寇振海為了彌補遺憾，推掉很多工作想要多照顧家庭、陪伴兒子，豈料兒子選擇住校，兩父子每周只能視像通話。每次對話兒子僅以「嗯、挺好的」回應，並以「熄燈了」為由匆匆收線。面對兒子的疏離，這位71歲的老父雖然啞口無言，但仍承諾會傾盡全力「托舉」兒子走完升學路。