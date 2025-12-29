男星涉組織賣淫逃稅遭封「翻版李勝利」事業被毀　1年後真相逆轉

35歲內地男星張昊唯，因飾演《慶餘年》太子「李承乾」一角而廣為人知。去年8月，網絡出現多段錄音、截圖，內容直指張昊唯涉嫌作假帳、逃漏稅，甚至有八卦博主曝光錄音，內容疑似為張昊唯組織賣淫，使他被冠上「陸版李勝利」的稱號。



事隔1年真相大逆轉，張昊唯是被毛姓好友惡意栽贓，即使法院還他清白，但是張昊唯大好事業也毀了。

張昊唯（微博圖片）

錄音中可以聽到張昊唯說：「昨天晚上我跟多哥說了洗浴的事，多哥挺幫忙，他那邊有幾個頭部資源，你看看咱們用什麼方式跟人建立起聯繫，怎麼給人拽到濟南來合作，看看怎麼弄啊，把你說的姊妹拉進來還是怎樣，然後讓毛毛去跟他對接一下，其實我覺得找媽咪有找媽咪的好處，不找媽咪的話，找小姐本人，其實我們可以培養一個自己的媽咪出來，把天南地北的小姐攏絡起來，也挺好的。」

截圖可見張昊唯把毛姓好友跟錢多多拉進群組、互相介紹雙方合作，而這個錢多多大有來頭，他是宋軼跟張昊唯的老闆，也跟導演馮小剛合開一家公司「多萌文化」，今年9月，張昊唯起訴毛姓好友名譽權糾紛，法院認證毛姓好友利用技術手段合成虛假錄音與圖片，並提供給娛樂博主發布，導致張昊唯名譽受損，判決毛姓好友公開賠禮道歉，賠償張昊唯5萬元人民幣。

張昊唯表示，毛姓好友是他從小一起長大的身邊人，他們因為一起財務糾紛反目成仇，最後鬧到對他造假爆料，張昊唯也付出停工16個月的慘痛代價，他表示：

官司勝訴了，冤屈洗清了，堅忍和堅持讓我給信任自己的同行、粉絲和朋友一個交代，如果能夠繼續出演《慶餘年3》，那將是我特別大的幸運，苦難終化浮雲，餘年向死而生。

