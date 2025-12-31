長河落日劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋角色簡介

《長河落日》陸劇有趙軍任作為編劇，趙一龍、肖恩·皮奇尼諾為執導，由張魯一、張鈞甯、張晨光、張頌文領銜主演的一套以戰爭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《長河落日》是由張魯一、張鈞甯、張晨光、張頌文領銜主演的一套以戰爭為題材的電視劇。（微博@長河落日官微）

《長河落日》電視劇情大綱

1942年3月19日，一架載有篤信者的盟軍飛機於仰光機場遇敵強行復飛後失聯，震動高層的「AAAA級」電報隨即傳回。特使「篤信者」身繫轟炸東京的極密方案與航母編隊聯絡密碼，若落入敵手，盟軍艦隊將面臨覆滅。軍情部門奉命不惜代價尋回機密。

受傷的「篤信者」降落到了日軍海軍第六航空基地駐守的三灶島並獲島民藏匿。為突破嚴密封鎖，潛伏特工「伐木工」武穆一郎（張魯一 飾）假借日本天皇皇宮侍從室調查員之名，以核查大角岑生大將墜機事件為由滲透上島，並由八路軍見習軍醫葉碧瑩（張鈞甯 飾）擔任助手。

兩人在敵軍嚴密監視下巧妙周旋，力求將特使及密碼本帶離這座海上監獄。這場絕地營救中，兩人的關係也在漸漸發生變化……

《長河落日》播出時間

《長河落日》電視劇幾時播?《長河落日》於1月1日播放，由愛奇藝、騰訊視頻播放。

《長河落日》演員

張魯一 飾 武木一郎

中日雙面間諜。

（微博@長河落日官微）

張鈞甯 飾 葉碧瑩

八路軍見習軍醫。

（微博@長河落日官微）

張晨光 飾 葉德公

三灶島首富

（微博@長河落日官微）

張頌文 飾 沈處長

軍統特工