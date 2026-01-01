叱吒2025｜謝安琪提好友方大同淚灑當場　爆肺6次一星期前先出院

《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（1日）於亞博舉行，謝安琪憑歌曲《50/50》獲得「叱咤十大第二位」，她接受傳媒訪問時坦言2025年發生太多事，更令她感觸到流淚。

謝安琪提到方大同就不禁流下眼淚。（陳順禎 攝）

謝安琪指方大同是自己入行第二個朋友

謝安琪指今年有很多很難過的事，而這首歌已經由數年前開始籌備，當時的她已經陷入情緒問題：「40幾歲人對於自己前途感到唔知點行落去，有好多自我質疑，自己一個人嘅時候好哀傷，好內耗。」她提到去年離世的好友方大同，眼淚便開始忍不住留下來：「佢係我入行第二個朋友，第一個係張繼聰，第二個就係方大同。」因為二人會在夜闌人靜時交流音樂。

除咗方大同外，謝安琪表示大埔五級火亦牽動到情緒。（陳順禎 攝）

謝安琪更提及到與方大同有個約定：「有新歌推出，大家要去音樂平台互相買對方嘅歌。」但因為方大同的離世，令到她已經不能再傳訊息給他：「人生好似好難過，好似呢隻歌咁。」這首歌亦是她成立個人公司後的作品，她直嘆不容易。

除了情緒問題，她亦表示身體健康出現問題，訪問中謝安琪提到自己剛出院一星期左右：「過去兩年，其實我左邊肺係成日都爆，爆咗四次，右邊肺都爆咗兩次。」因為這個情況，所以她都很擔心不能唱歌，出院後不停針灸，希望能盡快「開聲」。