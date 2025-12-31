直播靈接觸｜梁思浩曾於猛鬼劇場講數　自殺森林顯靈引路尋屍體

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目，昨晚（30）9點半播映本季最後一集。昨晚主題為「最後的靈接觸」，請來關寶慧、鄧兆尊兩位嘉賓，兼任客席主持。而今集壓軸登場的終極嘉賓正是梁思浩。



終極嘉賓梁思浩。（公關圖片）

節目中播出梁思浩於1982年15歲入行的片段，由首部劇集《城市故事》中的「洗米華」、到之後的《義不容情》、《壹號皇庭V》及綜藝節目扮鬼扮馬演出。

梁思浩拍過不少劇集及綜藝節目。（公關圖片）

節目中思浩被問到改變一身的靈異經歷，他講到8、9歲時的遭遇，當時家中出現狀況，徬徨無助下行經旺角一座廟，神像透出亮光，那一刻思浩似受到感召，隨即下跪說︰「菩薩，我無路行喇，你畀條路行下啦。」從那時開始，思浩便覺得有神靈指引，開始拍廣告、電視劇，生活得到改善。當講到最近一趟印象深刻靈異經歷時，就講到近日出席一位男藝人喪禮遭遇，他說︰「拜祭完我對住遺照問『有咩想講呀，講嚟聽下啦？』佢真係同我講喎，第一句就係粗口同生前一樣。」大意是鬧老婆祭品中沒有放香煙。思浩轉告對方太太，起先她還表示已放了兩包，最後才發覺香煙被人拿走，自此思浩可以跟靈魂溝通的事便傳了開去。

梁思浩在喪禮聽到已故男星靈魂爆粗，投訴老婆祭品沒放香煙。（公關圖片）

思浩提到靈力覺醒，始於十多年前到日本拍攝靈異節目。有趟到訪出名猛鬼的明野劇場拍攝，原本坐住等開工的思浩，最後竟然要跟靈體「講數」，他說︰「忽然監製走嚟同我講，入面好猛鬼，2個師傅都唔肯入去。」最後思浩手持佛珠、心經入內，起先內裏的氣場非常肅殺，但當思浩唸起心經後，漸漸變得祥和起來，此時思浩乘機說︰「我而家帶啲工作人員嚟拍嘢，你哋唔好嬲。」最後成功完成拍攝。另一單同樣發生在日本自殺森林，節目監製要求有屍體的畫面，卻苦於深厚積雪，行了3個多小時仍未找到。最後思浩再跟靈魂溝通，順利找到一具屍體，拍攝完畢後思浩檢起部份遺物，帶回給死者母親，他說︰「原來都係一件功德事，既然我有同靈體溝通能力，所以返到香港請教高僧。」之後思浩開始布施修行每日行善。

梁思浩曾獨自進入連師傅都害怕的日本猛鬼劇場，持經與靈體談判「講數」。（公關圖片）

此外，節目尾聲「紅衣女鬼」及「孖生女鬼」現身，為各人送上鮮花，搞到思浩、Jojo及黑白無常眼濕濕。

兩代女鬼送上花束。（公關圖片）