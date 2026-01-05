昔日荷里活男神米奇洛基驚傳無錢交租　面臨被趕走隨時流落街頭

曾經在80年代紅極一時、憑電影《愛你九周半》成為全球「性感男神」的荷里活影星米奇洛基（Mickey Rourke），近日被爆出陷入財困危機。據外媒報道，現年73歲的他目前居住在洛杉磯比華利山的一個豪宅單位，但竟然因為拖欠租金而面臨被趕走的命運。消息指他已經數月沒有交租，欠款總額高達3萬美元（約23.4萬港元）。業主已經正式入稟法院要求收樓，並索取欠租及相關賠償。如果他無法在短期內清還款項，這位昔日巨星隨時會流落街頭。

由性感男神變到面目全非

米奇洛基的人生可謂大起大落，甚至比電影情節更戲劇化。他在80年代是荷里活的一線小生，不單止擁有憂鬱眼神與叛逆氣質，更是無數女性心中的夢中情人。然而，他後來卻選擇在演藝巔峰期轉行去做職業拳手，結果在拳擊場上被打到面目全非。為了修補傷痕，他多次接受整容手術，可惜效果極不理想，導致他那張曾經風靡萬千少女的臉孔變得僵硬崩壞，演藝事業亦隨之直插谷底，由巨星淪為「怪人」。

米奇洛基在80年代是荷里活的一線小生，不單止擁有憂鬱眼神與叛逆氣質，更是無數女性心中的夢中情人。（網上圖片）

演藝事業跌入谷底再無大作接手

雖然米奇洛基在2008年曾憑電影《拼命戰羊》（The Wrestler）打過一場漂亮的「翻身仗」，奪得金球獎影帝並獲得奧斯卡提名，但他那種火爆、不妥協的性格始終令他與主流影壇格格不入。近年他的作品寥寥可數，大多是低成本製作。加上他長期花費不菲於養狗及維持生活開支，令他晚年財政狀況非常嚴峻。如今73歲還要面對被迫遷的窘境，一代影帝落得如此下場，確實令廣大影迷感到非常難過與惋惜。